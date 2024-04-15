Baerbock: Misillemenin devletler hukukunda yeri yok

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock İsrail'in İran'ın saldırısına karşı kendisini savunmasının meşru olduğunu ancak misillemede bulunmanın devletler hukukunda yeri olmadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in İran üzerinde kazandığı "savunma zaferinin" diplomatik araçlarla güvence altına alınması gerektiğini söyledi. Baerbock Ortadoğu'da gerginliğin tırmanmaması için tüm tarafların çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Almanya'nın Fransa ile birlikte düzenlediği Sudan için uluslararası insani yardım konferansına katılmak için Fransa'nın başkenti Paris'e giden Baerbock burada İran ile İsrail arasındaki gerilime dair açıklamalarda bulundu.

"İsrail güçlü hava savunması ve ABD, İngiltere ve Arap ülkelerinin cesur müdahaleleri sayesinde defansif bir tarzda kazandı" diyen Baerbock "Şimdi bu savunma zaferini diplomatik olarak güvence altına almalıyız. Önceliğimiz bölgesel bir yangını engellemek olmalı" diye konuştu.

Baerbock bir gazetecinin İsrail'in İran'ın saldırısına misillemede bulunmaya hakkı olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta "Meşru müdafaa hakkı bir saldırının savuşturulması anlamına gelir. Devletler hukukunda misillemede bulunmak diye bir kategori yok" yanıtını verdi. Baerbock bunu geçen hafta yaptığı görüşmede İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a da söylediğini ifade etti.

"Almanya İsrail'le tam bir dayanışma içinde"

Baerbock dün Berlin'de İran'ın saldırıları sonrasında yaptığı açıklamada "İran'ın İsrail'in egemenlik sahasına doğrudan saldırısını en sert şekilde kınıyoruz" diyerek Almanya'nın İsrail ile "tam bir dayanışma" içinde olduğunu belirtmişti. "Saldırgan tutumuyla tüm bir bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen İran tecrit olmuştur" diyen Baerbock "İsrail'in becerileri göstermiştir ki İsrail güçlüdür, İsrail kendini savunabilmektedir" ifadelerini kullanmıştı. Baerbock İran'a İsrail'e doğrudan ya da vekilleri üzerinden saldırılara son verme çağrısı yapmıştı. Baerbock bölgesel bir çatışmanın "öngörülemez sonuçları olacağını" belirterek bölgedeki tüm aktörlere "itidalli davranma" çağrısında bulunmuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bugün yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e yeni bir saldırı düzenlememesi uyarısında bulundu. Şanghay'a giden Scholz burada yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin de gerilimin yatışmasına katkı sunması gerektiğini söyledi.

DW, dpa/EC, JD

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