 BAE Türklere vize işlemlerini durdurdu | DÜNYA | DW | 25.11.2020

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DÜNYA

BAE Türklere vize işlemlerini durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 Müslüman ülkenin vatandaşlarına yeni vize işlemlerini durdurduğu bildirildi.

BAE'nin en büyük kenti Dubai

BAE'nin en büyük kenti Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, ağırlıklı olarak Müslüman nüfusa sahip 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize işlemlerini durdurdu.

Reuters'ın haberine göre, devlete bağlı bir iş yeri merkezi tarafından yayımlanan ve komplekste faaliyet gösteren şirketlere gönderilen belgede 13 ülke vatandaşlarına yeni vize verilmesinin askıya alındığı bildirildi. Belgede, uygulamanın BAE makamlarının 18 Kasım tarihinde yürürlüğe giren genelgeye dayandığı kaydedildi.

Belgede yeni çalışma izni ve ziyaret vizesi başvurularının BAE dışında ikamet eden yabancı ülke vatandaşları için askıya alındığı bildirildi. Genelgeden etkilenen ülkelerin Türkiye, İran, Suriye, Somali, Cezayir, Kenya, Irak, Lübnan, Pakistan, Tunus, Afganistan, Libya ve Yemen olduğu kaydedildi.

Türkiye'deki BAE Büyükelçiliği ve konsolosluklarından konuyla ilgili henüz herhangi bir duyuru yapılmazken uygulamada istisnalar olup olmadığı bilinmiyor.

Reuters, konuyla ilgili bilgisine başvurulan BAE Federal Kimlik ve Vatandaşlık İşlemleri Dairesi'nin de bir değerlendirmede bulunmadığını kaydetti.

Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir kaynak, vize işlemlerinin güvenlik nedeniyle geçici olarak kısa süreliğine durdurulduğunu belirtti ancak bu güvenlik endişelerinin ne olduğuyla ilgili ayrıntı vermedi.

rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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