 BAE hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor | DÜNYA | DW | 07.12.2021

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DÜNYA

BAE hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Ocak ayından itibaren hafta sonu tatil günleri cuma ve cumartesi yerine cumartesi ve pazar olacak. Hafta sonu tatili cuma öğle saatlerinde başlayacak.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) haftalık çalışma günleri dört buçuğa düşürülürken, hafta sonu günleri de değiştiriliyor. Ülkenin resmi haber ajansı WAM, hafta sonu günlerinin cuma ve cumartesiden, cumartesi ve pazara kaydırıldığını duyurdu.

Çalışma hayatı ile özel yaşam arasındaki dengenin daha iyi sağlanmasını ve ülkenin küresel piyasalarda ve ticarette ekonomik rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yeni düzenlemenin 1 Ocak 2022'den itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu olması öngörülüyor. Yeni düzenlemeye göre, Müslümanların cuma namazına gidebilmesi için hafta sonu tatili cuma öğle saatlerinde başlayacak.

WAM haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin haftalık çalışma günlerini beşin altına düşüren ilk ülke olduğuna dikkat çekti. BAE, Körfez Bölgesi'nde cumartesi ve pazarı hafta sonu sayan ilk ülke oldu. Ülkede daha önce pazar ile perşembe arası iş günleri olarak sayılıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Mayıs ayında yapılan bir araştırma, haftalık çalışma saatinin 55 olmasının kalp krizi ve felç riskini artırdığını ortaya koymuştu. Araştırmada, uzun çalışma saatleri nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybedenlerin sayısının 2000 ile 2016 yılları arasında yüzde 42 arttığına dikkat çekilmişti. Dünyanın birçok ülkesinde haftalık çalışma saatleri 35 ile 40 arasında değişiyor. Ancak Güneydoğu Asya ile Batı Pasifik bölgelerinde haftalık çalışma saatleri 40'ın üzerinde bulunuyor.

AFP/JD, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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