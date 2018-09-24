BAE Şam büyükelçiliğini yeniden açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şam büyükelçiliğini altı yıl sonra Perşembe günü yeniden açtı. BAE Dışişleri Bakanlığı maslahatgüzarın göreve başladığını ve diplomatik temsilciliğin bugünden itibaren tekrar hizmet vereceğini duyurdu. BAE resmi haber ajansı WAM’da yer alan habere göre Bakanlık, büyükelçiliği yeniden açma kararıyla iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi ve Arap dünyası ile Suriye arasındaki meselelerde bölgesel müdahale risklerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını açıkladı.

BAE, Suriye'de 2011'de başlayan ayaklanmaların iç savaşa dönüşmesinin ardından Mart 2012'de Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman gibi diğer Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle birlikte Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. BAE yönetimi iç savaşta Esad rejimine karşı silahlı isyancıları destekliyordu.

BAE'nin kararı, yaklaşık sekiz yıldır diplomatik açıdan tecrit edilmiş durumda olan Şam'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden düzeltmesi açısından önemli bir gelişme.

Diğer yandan İngiltere'nin The Guardian gazetesinde Çarşamba günü yayımlanan habere göre Arap Birliği, Suriye'yi yeniden bünyesine katmaya hazırlanıyor. Suriye ordusunun barışçıl gösterilere ölümcül müdahalesi nedeniyle 2011'de üyeliği askıya alınan Şam'a yönelik bu yaptırımın 2019'da kaldırılacağı iddia edildi. Suriye lideri Beşar Esad'ın 22 üyeli Arap Birliği'nin toplantısına davet edileceği haberde öne sürülen bilgiler arasında.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Aralık ayında Esad'la yaptığı görüşmeyle Arap Birliği üyeleri arasında iç savaş başladığından beri Şam'ı ziyaret eden ilk lider olmuştu.

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