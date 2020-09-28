 Babacan: Yönetim ülkede yeniden Kürt sorunu oluşturuyor | TÜRKİYE | DW | 11.10.2020

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TÜRKİYE

Babacan: Yönetim ülkede yeniden Kürt sorunu oluşturuyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batman il Kongresi'nde Kürt sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, "Bu yönetim ve küçük ortakları ülkede yeniden Kürt sorunu oluşturuyor" dedi.

Ali Babacan

Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Batman il kongresinde, “Bu yönetim ve küçük ortakları maalesef yeniden bir Kürt sorunu oluşturuyor. Dile dönük baskılar yavaş yavaş geri geliyor. Devletin görevi Kürtçeyi, Lazcayı Zazacayı engellemek olamaz” dedi. HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştiren Babacan, iktidara, "Cesaretiniz varsa bundan sonra seçim yapmayacağız deyin" diye seslendi. Babacan, "İktidar partisi ve peşlerine takıldıkları küçük ortaklar bu ülkeyi yanlış yerlere sürüklüyor, barışı birliği beraberliği bozuyorlar belli kesimleri uzaklaştırarak, bir başka kesimin oylarıyla ayakta kalmaya çalışıyor" dedi.

Babacan, partisinin Batman'da  il kongresinde yaptığı konuşmada hükümeti sert sözlerle eleştirdi. "Türkiye’nin başarılı olduğu tek bir alan dahi kalmadı" diyen Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Döviz kurunu önemsemiyorum" sözleri için de, "Döviz kurlarını belli bir noktada tutabilmek için Merkez Bankası’nın tam 120 milyar dolarını kibrit çalıp yakarcasına tükettiler ve hiçbir işe yaramadı" diye konuştu.

Ekonomi ve Kavala eleştirisi

Babacan konuşmasında, "Ekonomi ile ilgili verilerde gerçekler açıklanmıyor. Esnafa soruyorum aldığın mal geçen sene ne kadardı şimdi ne kadar diyorum. Yüzde otuz kırk elli. Devlet kaç diyor buna, yüzde 10. Öyle yüzde 10- 11 artan hiçbir şey yok bu ülkede. Toplam milli gelirin enflasyonun gerçeği yansıtmadığını biliyorduk ama bu sağlık. Dürüst bir yönetim bunu yapamaz" eleştirisinde bulundu.

İş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda da bulunan Babacan, "Anayasa Mahkemesi üyelerine bile tehditler savuruluyor. Osman Kavala için bir dosya daha yetiştirdiler, tam bir hukuk garabeti. Yargımızın nasıl siyasi yöneticilerin amacına hizmet eder hale geldiğinin acı bir örneği" dedi.

Batman, Çorum ve Diyarbakır kongrelerinin ardından Babacan'ın üçüncü durağı oldu. Babacan'ın 17 Ekim'de de il kongresi için Erzurum'a gitmesi bekleniyor.

Anka/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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