Babacan: Ortak adayın açıklanması uzayabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında Millet İttifakı'nındün açıkladığı hükümet programını ve ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni "Bu partilerin ülkenin yarınları ile ilgili bu kadar kapsamlı bir dökümanda buluşmuş olması, ülkemizin yarınları açısından çok cesaret verici ve umutlandırıcı bir gelişme" sözleriyle değerlendiren Babacan, ortak adayın belirlenmesi için söz konusu metnin açıklanmasının beklendiğinin altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adayın 13 Şubat'ta kamuoyuna duyurulacağı açıklamasına ilişkin görüşü sorulan Babacan, "Niyet o, ama olur da şu ya da bu sebeple bir hafta, 10 gün sonra olursa dünyanın sonu değil" dedi. "Politika metni ortaya çıkmadan önce aday belirleseydik çok büyük bir hata yapmış olurduk" diyen Babacan, "İlk defa ortak aday modeliyle seçime gidiyoruz, ortak politika metni olmadan ortak aday açıklanması mümkün olmazdı" diye konuştu.

Millet İttifakı hükümet programını dün Ankara'da düzenlenen etkinlikte açıkladı Fotoğraf: Anka

"Demokrasiyi içselleştirmiş olmalı"

Ortak cumhurbaşkanı adayının "Demokrasiye gönül vermiş, demokrasiyi içselleştirmiş sözde değil özde demokrat" biri olması gerektiğini ifade eden Babacan, "İşini istişareyle yapan, kendisini destekleyen partilerle ve çok daha geniş kesimlerle sürekli istişare içinde olan ve düzgün bir ekiple, dürüst ve ehil bir kadroyla çalışan bir cumhurbaşkanı olması gerektiğini söylüyor bu döküman" dedi.

Millet İttifakı'nın ortak adayın isminin açıklanmasıkonusunda dışarıdan etkilenmediğini de ifade eden Babacan, "Bizim kendi kronolojimiz var. Hiç kimseden etkilenmiyoruz; önce anayasa, sonra dedik ki bu ülke için neler yapılması gerektiği konusunda buluştuk, şimdi sırada adayın belirlenmesi ve adayın ülkeyi nasıl yönetileceği var. Bu konuda da yüzde 95 oranında mutabıkız, yüzde 5 de adayın kim olacağına bağlı olarak tekrar değerlendirilmesi gereken hususlar" değerlendirmesini yaptı.

Milet İttifakı olarak yola devam etme kararı alan altılı masa iktidara gelmeleri halinde uygulanacak hükümet programının detaylarını dün kamuoyuna açıklamıştı. Dokuz ana başlık altındaki 2 bin 300'ün üstündeki vaat, eylem ve projelerde altı parti tam olarak uzlaştı. Ankara'da kalabalık bir katılımcının yer aldığı toplantıda altı partiyi oluşturan partilerin genel başkanları ile birlikte açıklanan hükümet programı toplam 240 sayfadan oluşuyor.

DW/BÖ,EC