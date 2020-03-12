Başbakan Merkel’den Türkçe altyazılı koronavirüs videosu

Koronavirüsün giderek yayıldığı Almanya'da üst düzey yetkililer vatandaşları koronavirüs konusunda uyaran açıklamalar yaptı.

Başbakan Angela Merkel bir video ile vatandaşları virüs ve alınan önlemler konusunda bilgilendirdi. Merkel'in Almanca konuştuğu video Türkçe altyazılı olarak yayınlandı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Twitter hesabından söz konusu bilgilendirme videosunu, "Türkçe altyazılı: Şansölye #Merkel koronavirüsün yayılması hakkında konuşuyor" ifadesiyle paylaştı.

Başbakan Merkel videoda koronavirüsün Almanya'da herkes için büyük ve zorlu bir görev olduğunu söyleyerek, "Bizim gibi aynı durumda olan birçok ülke var; hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenden ötürü bu salgına pandemi diyoruz. Söz konusu olan virüs yeni bir tür. İlacı yok ve aşısı da yok" dedi.

"Sosyal ilişkilerimizi kısıtlamamız gerekiyor"

Sağlık sisteminde salgın nedeniyle aşırı yük oluşmaması için virüsün yayılmasının yavaşlatılması gerektiğine dikkat çeken Merkel, "Bu da sosyal ilişkilerimizi mümkün oldukça her türlü alanda kısıtlamamız gerektiği anlamına geliyor. Bu şekilde tam da bu virüs hastalığından özellikle etkilenecek insanlara yardımcı oluyoruz. Bunlar yaşlı ve başka hastalıkları olan insanlar" dedi.

Videoda Merkel federal hükümetin vatandaşları korumak için ne yaptığı konusunda da bilgi verdi. Federal hükümetin eyalet hükümetleri ile sıkı işbirliği içinde olduğunu söyleyen Merkel, hükümetin çalışma sistemini tamamen değiştirdiğini belirtti. Buna göre Başbakan, Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı Dışişleri, Sağlık ve Savunma bakanlarının birlikte çalışacağı bir kabine komisyonu oluşturuldu. Sağlık ve İçişleri bakanlarının düzenli olarak toplandığı bir kriz masası hayata geçirildi.

"Her zaman bilimsel akla göre hareket ediyoruz" diyen Merkel, bilim insanlarının salgına karşı aşı ya da ilaç geliştirebilmek için zamana ihtiyacı olduğunu hatırlattı. Vatandaşlara yakın aile ortamları dışında gerekli olmayan etkinliklere katılmama çağrısı yapan Merkel, kısıtlayıcı bu tedbirlerin ekonomi üzerinde de iz bırakacağına işaret etti, ancak federal hükümetin bu alanda da ilk önlemleri aldığını kaydetti.

Merkel insanların bu süreçte nasıl bir katkı sağlayabileceklerine ilişkin olaraksa şöyle konuştu:

"Örneğin uzmanlar bize torunların büyükanne ve büyükbabalarını ziyaret etmemesi gerektiğini söylüyor. Çünkü virüsten özellikle etkilenebilecek ve hastalığın seyrinin ağır olabileceği insanların hastaneye gitmek zorunda kalmalarını değil, hastalığın onlara hiç bulaşmamasını istiyoruz. Herkes kendi kişisel davranışları sayesinde hastalığın insanlara bulaşma hızını sağlık sistemimize aşırı yük oluşmaması amacıyla yavaşlatmaya katkıda bulunabilir. Ve ben Almanya’da birçok insanın bu tutuma kendilerini adayarak katılacağına inanıyorum."

Steinmeier: Eski alışkanlıklarınızı bir süre bırakın

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de t-online internet portalına yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasının önlenmesi için vatandaşlara gündelik hayatlarını kısıtlama çağrısı yaptı. "Bugün yapacağımız kısıtlamalar yarın hayat kurtarabilir" diyen Steinmeier vatandaşlardan kucaklaşma, tokalaşma ya da öpüşme gibi eski alışkanlıklarını bir süre bırakmalarını istedi.

Federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak için kararlı ve hedefe yönelik çalıştığını söyleyen Steinmeier, virüsün ekonomideki olumsuz etkilerinin aşılması için Avrupa'nın birlikte, dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti.

"Virüsü yeneceğiz" diyen Steinmeier, "Dünya virüsten sonra başka olacak. Bunun nasıl bir istikamete gideceği bize bağlı" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı

Federal hükümet koronavirüsün giderek daha fazla yayılması nedeniyle vatandaşları yurtdışı seyahatleri konusunda da uyardı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yurtdışına çıkan vatandaşların giderek daha fazla artan seyahat kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönüşlerinin mümkün olamayabileceğini hatırlatarak, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.

Heiko Maas

Dışişleri Bakanlığı birçok ülkede seyahat kısıtlamaları, karantina önlemleri ve gündelik hayatın kısıtlanmasına yönelik önlemlerin giderek artabileceğini belirterek bu önlemlerin önceden duyurulmaksızın hızlıca hayata geçirilebildiğini vurguladı. Bu durumun halihazırda birçok ülkede bulunan vatandaşı etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, Almanya'ya geri dönüşlerin bu nedenle yapılamadığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı şimdiye dek koronavirüsün yaygın olduğu İtalya ya da İran'a gidilmemesi tavsiyesinde bulunulduğunu, virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei vilayetine ise seyahat uyarısı yapıldığını, bu uyarının sadece insan hayatının tehlikede olması halinde yapıldığını hatırlattı. Bakanlık bir ülkeye seyahat uyarısı yapılma halinde vatadaşların o ülkeye seyahatlerini iptal edebileceklerini hatırlattı.

Son günlerde birçok ülkenin Almanya sınırlarını kapattığı belirtilen açıklamada, bu ülkelere örnek olarak Danimarka, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gösterildi. Açıklamada ABD, Türkiye, Romanya ve Kıbrıs'ın ise Almanya'dan vatandaşların ülkeye girişine izin vermediği belirtilerek Almanya'nın koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasına girdiği kaydedildi. İsrail, Avustralya, Rusya ya da Çin'in ise Almanya'dan ülkeye seyahat edecek vatandaşları 14 gün karantinaya aldığı bildirildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı Fas'ın 31 Mart Pazar gününe dek Almanya'ya uçuşları durdurduğunu, feribotların da Avrupa'ya seyahat etmediğini hatırlattı. Bakanlık Fas'taki Alman vatandaşlarının ülkeye getirilebilmesi için yetkili makamlarla görüşüldüğünü belirtti.

DW, dpa / HT,BK

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