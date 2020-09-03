Başay-Yıldız: Üç buçuk yaşındaki kızım da tehdit altında

Almanya'da 2018 yılından bu yana, kendisine "Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) 2.0" ismini veren kişi veya kişiler tarafından tehdit mektupları alan Avukat Seda Başay-Yıldız, yeniden tehdit ediliyor. Spiegel dergisinde yer alan habere göre, yeni bir ırkçı tehdit mektubu mektupları yazan ve altına "NSU 2.0" imzasını atan kişi veya kişilerin, Başay-Yıldız’ın yeni adresini de bildiğini ortaya koydu.

Haberde, kısa süre önce gönderilen bir e-postada Başay-Yıldız’ın yeni ev adresine ilişkin bilginin yer aldığı belirtildi. Doğrudan Başay-Yıldız'a gönderilmeyen mektubun, Temmuz ayından bu yana ilgili soruşturmayı sürdüren müfettişin dosyasında olduğu belirtildi. Yeni tehdit mektubunu gönderenlerin Rus servis sağlayıcı Yandex’e ait bir e-posta adresini kullandıkları da haberde yer aldı.

Polis güvence vermesine rağmen

Söz konusu kişi veya grubun, kısa süre önce taşınan avukatın özel adresine ilişkin bilgilere 2020 yılının başlangıcından bu yana sahip olduğu ifade ediliyor.

DW Türkçe’ye konuşan Başay-Yıldız da taşındığında adresini kimseye vermediğini ve yeni adresinin polis tarafından "gizlendiğini" söyledi. Polisin kendisine yeni adresine ulaşılmasının imkansız olduğu yönünde güvence verdiğini de kaydetti.

Son dönemde doğrudan kendisine gönderilen tehdit mektupları da aldığını söyleyen Başay-Yıldız, birkaç ay önce "Yeni adresini de elde ettim, boşuna uğraşma" şeklinde bir mesaj aldığını aktardı. Avukat, söz konusu kişinin kendisini, adresini internette yayınlamak ve başka kişilere vermekle de tehdit ettiğini söyledi.

Başay-Yıldız, "Almanya'da sağcı olaylar son zamanlarda çok arttı. Üç buçuk yaşında bir kızım var, o tehdit ediliyor. Zil çaldığı zaman ilk kapıya koşan o. Çocuğu tutmak çok zor" diye konuştu. Avukat, "Hayatımıza bir şekilde devam ediyoruz. Böyle şeyleri çok kafaya takarsanız çalışamazsınız, hayata devam edemezsiniz. Biz hayatımıza normal devam ediyoruz. Ama tabii ki kapı çaldığı zaman, acaba kimdir, adresimizi verdiği kişi midir, silahlı bir saldırı mıdır diye düşünüyoruz" dedi.

"Hedef sadece ben değilim"

Avukat Başay-Yıldız, söz konusu tehditleri alma nedeninin, hem yabancı uyruklu hem de avukat olmasından kaynaklandığını söyledi. "Sadece bir avukatım, işimi yapıyorum. Bizimle neden bu kadar ilgilenildiğini anlamış değilim" diyen avukat, "Hedef sadece ben değilim. Hepimiz için geçerlidir. Bana yapılan tehditler, saldırılar tüm yabancılar içindir. Tüm hukuk camiası içindir. Bunu Almanya’nın anlaması gerek" ifadelerini kullandı.

NSU örgütü davasının müdahil avukatlarından Frankfurtlu avukat Başay-Yıldız, şahsını hedef alan, "NSU 2.0" imzalı ilk tehdit mektubunu 2018 yılında almıştı. Başay-Yıldız’a ait bilgilerin, Hessen polisine bağlı bilgisayarlardan sorgulandığı ortaya çıkmıştı. Bu da, Hessen polisi içinde aşırı sağcı bir yapılanma bulunduğuna ilişkin şüpheleri güçlendirmişti.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı, Hessen polis teşkilatı bünyesinde bir aşırı sağcı yapılanma olabileceği savını inkar etmiyor. Konuyla ilgili özel bir müfettiş görevlendirilmiş bulunuyor.

NSU örgütü, 2000 -2007 yılları arasında sekizi Türk, bir Yunan ve bir de Alman polis memuru 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan aşırı sağcı bir örgüt.

Tuncay Yıldırım, Burak Ünveren

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