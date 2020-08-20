 Başak Demirtaş′la savcılık arasında görüşme krizi | TÜRKİYE | DW | 02.09.2020

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TÜRKİYE

Başak Demirtaş'la savcılık arasında görüşme krizi

Selahattin Demirtaş’a cezaevinde telefon görüşmesi yaptırılmadığı ve çocuklarıyla görüştürülmediği iddialarını savcılığın yalanlaması üzerine Başak Demirtaş, "Algı yaratmaya çalışıyorlar" dedi.

Başak Demirtaş

Başak Demirtaş

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde telefon görüşmesi yaptırılmadığı ve çocuklarıyla görüştürülmediği iddialarının "asılsız" olduğu açıklaması yapan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na Başak Demirtaş’tan yanıt geldi.

Savcılık, dünkü açıklamasında Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde cezaevlerini ziyaret saatlerinde birtakım kısıtlamalara gidildiğini, tutuklu ve hükümlülere en fazla ikişer yakınlarıyla ayda yalnızca iki defa kapalı görüş izni verildiğini belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Konuyu ilk sosyal medya hesabından gündeme getiren Başak Demirtaş da bugün Twitter üzerinden yaptığı yeni açıklamada "Başsavcılık açıklamasında tüm görüşlerde en fazla iki kişiye izin verildiği şeklinde bir algı yaratmaya çalışmış. Oysa Haziran ve Temmuz aylarındaki görüşlerde sadece bir kişiye izin verilmişti. Başsavcı bunu gizlemiş" dedi.

Selahattin Demirtaş dört yıldır cezaevinde

Selahattin Demirtaş dört yıldır cezaevinde

"Savcılık telefon görüşmesinin süresini yazmamış"

Savcılığın açıklamasında ayrıca "Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da Ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullanmıştır. Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10.08.2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmişlerdir. Ayrıca Ağustos ayı içerisinde Selahattin Demirtaş ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür" ifadelerine yer verilmişti.

Ancak Demirtaş, son beş buçuk ayda toplam dört kez kapalı görüş yapıldığını, ailece görüşe izin verilmediğinden kızlarını ayrı ayrı birer kez görüşe götürmek zorunda kaldığını belirtti. Demirtaş, "Salgın bahane edilerek 60 dakikalık yüz yüze görüş yerine 10 dakika telefon görüşü hakkı verdiler. Başsavcı açıklamasında ‘Demirtaş Ağustos’ta ailesiyle sekiz defa görüşmüştür' demiş ama süresini yazmamış. Her bir telefon görüşmesi 10 dakika. Üstelik bunlardan dördü yüz yüze görüş yerine" diyerek Edirne Cumhuriyet Başsavcısı’nın “hakikati kendisine göre evirip çevirdiğini" söyledi.

4 Kasım 2016’de gözaltına alınan Selahattin Demirtaş yaklaşık dört yıldır hapiste.

DHA, DW / DBN, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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