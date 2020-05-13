Başak Demirtaş eşinin sağlığından endişeli

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ceezaevlerinde görüş yasağı uygulanıyor. Tutuklu ve hükümlülere, yakınlarıyla görüntülü konuşma imkânı sağlanacağı bildirilmişti. Ancak henüz bu konuda bir ilerleme yok.

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım 2016’dan beri tutuklu. Eşini görebilmek için yaklaşık dört yıldır her hafta Diyarbakır’dan Edirne’ye giden Başak Demirtaş, kaygılarını dile getirirken DW Haber aracılığıyla Adalet Bakanı’na seslendi.

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Emine Algan

© Deutsche Welle Türkçe