Başak Demirtaş adaylıktan neden vazgeçti?

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceğini duyuran HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş bu kararından 16 gün sonra vazgeçti.

Demirtaş, açıklamasında 5 Şubat'ta DEM Parti'den bir heyet ile görüştüğünü ifade ederek "Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Önümüzdeki günlerde partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, partimizin başarısı için çalışacağız" dedi.

Eş zamanlı olarak DEM Parti'den yapılan açıklamada da "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşa aday olmaması görüşüne varılmıştır" denildi.

Hem Demirtaş'ın hem de DEM Parti'nin açıklamasında kararın ortak şekilde alındığı vurgusu yer aldı.

Selahattin Demirtaş'la görüşüldü

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre ise DEM Parti'de Başak Demirtaş ile Pazartesi günü gerçekleşen görüşme öncesi Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile de irtibata geçildi. Ankara kulislerinde Selahattin Demirtaş'ın görüşünün de çift taraflı alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.

HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Fotoğraf: HDP

DEM Parti içinde yapılan değerlendirmelerde Başak Demirtaş'ın en güçlü aday olduğu, ancak tabanda belirli bir desteği olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "kaybettiren" taraf olmamanın da ele alındığı ifade ediliyor. Partiden yapılan açıklamalarda "İmamoğlu'nun kazanıp kazanmaması ile ilgilenmiyoruz" denilse de tabandaki hassasiyetin dikkate alındığı belirtiliyor.

DEM Partililer, İstanbul'dan aday çıkarma fikrine ise bağlı kaldıklarını söylüyor.

Üst düzey bir DEM Parti yöneticisi, DW Türkçe'ye "Başak Demirtaş'ın yaptığı çıkış, 'Bizi dikkate alacaksınız' demekti. DEM Parti siyasetinin dikkate alınması çıkışıydı. Bunu başardı mı? Tablo ortada, evet başardı" dedi. Tüm partilerin oyunu DEM Parti'nin hamlelerine göre kurduğunu savunan DEM yöneticisi, "Diğer partilerin ittifaktan, iş birliğinden ya da güç birliğinden anladığı 'Bizim yanımızda durun' demekten öteye gidemiyor. Görülmüştür ki, güç birliği başka bir süreçtir" dedi.

AKP iktidarı ile kayyum atanmaması, hasta tutukluların bırakılması ve tecritin kaldırılması yönünde pazarlık yapıldığı iddialarını yalanlayan partili, "Bunlar pazarlık değil mücadele alanıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Partililer, bu süreçte CHP ile Başak Demirtaş'ın bir teması olmadığını, ancak İmamoğlu ile DEM Parti'den bazı isimlerin temas kurduğunu aktarıyor. Başak Demirtaş'ın İstanbul'da aday olması halinde İmamoğlu aleyhine dengelerin değişebileceği yorumları yapılıyordu.

Kararın açıklandığı gün DEM Parti milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç da Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Tiryaki görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Başak Demirtaş'ın partinin bilgisi dahilinde karar aldığını hatırlatarak "Çok açık bir mesajı var: Başak Hanım'ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür. 'Halkımız bilsin, halkımız bize güvensin, ne yaptığımızı biliyoruz' diyor sevgili Selahattin Demirtaş" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin adayı kim olacak?

Başak Demirtaş'ın vazgeçmesi sonrasında şimdi DEM Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı tartışılıyor. DEM Parti'nin bu konuda 9 Şubat'a kadar bir karar vermesi bekleniyor. DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP eski milletvekili Ali Kenanoğlu adı geçen adaylar arasında.

CHP ve AKP'de nasıl yankılandı?

Başak Demirtaş'ın kararı, CHP'de memnuniyetle karşılandı. DEM Parti'nin "muhalefetin oyunu bölmesinden" endişe eden CHP'liler, bu kararın toplumsal muhalefetin birleşmesine katkı sağlayacağını düşünüyor. Ancak yine de DEM Parti'nin aday çıkaracak olması nedeniyle Kürt seçmene yönelik ikna çalışmalarının yapılması gerekliliğine işaret ediliyor.

"Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi sonrası CHP'nin DEM Parti'ye bazı ilçeleri bırakıp bırakmayacağına" dair sorular da gündemde. CHP'nin hem Adana hem de Mersin'deki bir ilçe adayını DEM Parti'den onay alarak belirleyebileceği ileri sürülüyor.

AKP'de ise İstanbul özelinde yapılan son çalışmalar kaynak gösterilerek Başak Demirtaş'ın aday olması halinde seçimin "büyük oranda" kazanılacağına dair görüş bir hakimdi. Ancak Demirtaş'ın vazgeçmesi üzerine yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi ile gerçekleşmeyen işbirliğinin yeniden masaya gelebileceği belirtiliyor. YRP, İstanbul adayını 10 Şubat'ta açıklayacağını duyurmuştu.

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?