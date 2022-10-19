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İranlı sporcu Elnaz Rekabi ülkesine döndü
İranlı sporcu Elnaz Rekabi ülkesine döndüFotoğraf: IRNA/AP Photo/picture alliance
Politikaİran

Başörtüsüz yarışan İranlı sporcu ülkesine geri döndü

2 saat önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Seul'de başörtüsü takmadan yarışan Elnaz Rekabi'nin ülkesinde herhangi bir yaptırım ile karşılaşmayacağına dair İranlı yetkililerin güvence verdiğini bildirdi.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Asya Tırmanış Şampiyonası'nda başörtüsünü takmadan yarışan İranlı sporcu Elnaz Rekabi ülkesine geri döndü. Rekabi, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce kişi tarafından karşılandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya ait görüntülere göre, 33 yaşındaki sporcu Çarşamba sabahı erken saatlerde Tahran'daki havalimanına ulaştı. Reform yanlısı Şark gazetesinin görüntülerinde ise Rekabi'nin alkışlarla karşılandığı görüldü.

"Elnaz bir kahraman" sloganları atan kalabalıkta, bazı kadınların başörtüsü takmadığı gözlemlendi.

Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu'nun (IFSC) yayınladığı görüntülerde Rekabi'nin ilk yarışta başında örtü ile çıktığı, daha sonraki bir yarışta ise başında sadece bir bant olduğu görülüyordu. İran yasalarına göre, İranlı kadın sporcuların ülke dışındaki yarışmalarda da başlarını örtmeleri gerekiyor.

Rekabi, başı açık olarak yarışmıştı
Rekabi, başı açık olarak yarışmıştıFotoğraf: iwsports.ir/picture alliance/dpa

Rekabi'nin başında sadece bant ile çıkması, ülkede haftalardır süren protesto gösterilerine destek olarak yorumlanmıştı. Jina Mahsa Amini'nin başını kurallara uygun bir şekilde örtmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde protesto gösterileri başlamıştı.

Tekrar özür diledi

Elnaz Rekabi, havalimanında devlet televizyonuna yaptığı açıklamada yarışa başörtüsüz çıktığı için tekrar özür dileyerek, bir gün önce Instagram hesabından yaptığı açıklamayı yineledi. Rekabi, bu açıklamasında sahaya başı açık olarak çıkmasının "istemeden" gelişen bir olay olduğunu ifade ederek, planladığından önce kendisine sıranın gelmesi nedeniyle başörtü takamadan yarıştığını belirtmişti.

Ancak İranlı muhalifler Rekabi'nin bu açıklamayı baskı altında yapmış olabileceğine dair endişelerini dile getiriyor. New York'taki İran İnsan Hakları Merkezi (CHRI), ülkeye dönmesi sonrasında da Rekabi'nin "güvenliğinden endişe duyulduğunu" açıkladı.

"Rekabi ailesinin yanında"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise başı açık yarıştığı için Rekabi'ye yaptırım uygulanmayacağı konusunda İran Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin güvence verdiğini duyurdu. Çarşamba günü yapılan açıklamada, Rekabi'nin "güvenli bir şekilde İran'a geri döndüğü ve ailesinin yanında olduğu" ifade edildi.

İranlı spor yetkileri ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve IFSC temsilcilerinin yaptığı görüşmede, başı açık yarışması nedeniyle Rekabi'ye yaptırım uygulanmayacağı, antrenmanlara devam edeceği ve müsabakalara katılabileceği yönünde İranlı yetkililerin güvence verdiği belirtildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, IFSC ve Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin onayı ile durumu gelecek günlerde de gözlemleyeceğini bildirdi.

SID, AFP/JD, TY

 

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