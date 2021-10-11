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Bağdat

Bağdat, Irak'ın başkenti. Nüfusu 2010 yılı itibariyle 5 milyon 402 bindir. Metropol bölgesiyle birlikte nüfusu 11 milyonu aşmaktadır.

DW Türkçe'nin Bağdat ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

An Iraqi dips his finger to show he voted in the country's parliamentary elections, in Baghdad, Iraq, Sunday, Oct. 10, 2021. Iraq closed its airspace and land border crossings on Sunday as voters headed to the polls to elect a parliament that many hope will deliver much needed reforms after decades of conflict and mismanagement. (AP Photo/Hadi Mizban)

Irak'ta seçimleri Sadr kazandı 11.10.2021

Irak'tan gelen sonuçlar, seçimleri Şii din adamı Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu'nun kazandığını ortaya koydu. Seçimlere katılım ise yüzde 41'de kaldı.
Employees of the Independent High Electoral Commission close the polling center after the end of early voting by the security forces in Baghdad, Iraq, Friday, Oct. 8, 2021. (AP Photo/Hadi Mizban)

Irak'ta halk sandık başında 10.10.2021

Irak'ta halk erken genel seçimler için sandık başına gitti. 250 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı seçimler için başkent Bağdat'ta çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu.

POSKONYS, LITHUANIA - JUNE 21: Lithuania State Border guard Vytautas Makauskas stands on patrol near the Lithuania-Belarus border line on June 21, 2021 near Poskonys, Lithuania. The Lithuanian government has accused the President of Belarus, Alexander Lukashenko, of illegally allowing refugees from the Middle East trying to reach Europe to pass through its borders. Lithuanian foreign minister Gabrielius Landsbergis said the Belarusian leader is using migration as a weapon against the European Union, which has adopted sanctions against him and the nation. (Photo by Paulius Peleckis/Getty Images)

Litvanya’dan Belarus’a suçlama, Türkiye’ye iş birliği talebi 07.07.2021

Litvanya yönetimi, komşusu Belarus’u göçmenleri yasa dışı bir şekilde Litvanya’ya ve böylece Avrupa Birliği’ne sokmakla suçluyor. Türk hava yolu şirketlerinin de bu trafikte rolü olduğu iddia ediliyor.

Two F-16 Fighting Falcons go through arming before heading out on a combat mission in support of Operation Iraqi Freedom July 22 at the end of runway at Balad Air Base, Iraq. The two F-16s are deployed from the Oklahoma Air National Guard's 138th Fighter Wing at the Tulsa International Airport. F-16s from the 332nd Air Expeditionary Wing destroyed an al-Qaida training camp southwest of Baghdad July 21. (U.S. Air Force photo/Senior Airman Olufemi A. Owolabi) [Photo via Newscom] pubmilpics003053 (edisto collection)

Irak’ta roketli saldırı 04.04.2021

Irak’ta Amerikan personelinin bulunduğu üsse yapılan roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı. Ancak Bağdat ile Washington arasındaki stratejik görüşmeler öncesi ülkede şiddetin yeniden tırmanabileceği endişesi yarattı.
11.12.2020 *** Turkey's President Recep Tayyip Erdogan speaks to his ruling party members during a video conference, in Istanbul, Friday, Dec.11, 2020. Following the approval of European leaders Friday Dec. 11, 2020 of expanding sanctions against Ankara, Turkey called on the European Union to act as an ' honest mediator ' in its dispute with EU members Greece and Cyprus over the exploration of gas reserves in the Mediterranean. (Turkish Presidency via AP, Pool)

Erdoğan PKK konusunda ne planlıyor? 29.01.2021

Türkiye, Sincar’a operasyon düzenler mi? Bağdat ve Erbil ile müzakerelerin odağında hangi konular yer alıyor? Aynı dönemde HDP’ye artan baskı ne anlama geliyor? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi.
Iraqi security forces keep guard the site of a suicide attack in Baghdad, Iraq January 21, 2021. REUTERS/Thaier al-Sudani

İntihar saldırıları Bağdat’ı kana buladı 21.01.2021

İki intihar saldırganı Bağdat’ta pazar yerini hedef aldı. En az 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığı saldırıları IŞİD üstlendi. Saldırılar uluslararası toplum tarafından kınandı.

Iraqi federal policemen hold up their national during their graduation ceremony at the Police Training Academy in Baghdad, on November 27, 2012. According to a police source, some 789 policemen graduated from a training course which took 60 days to complete. AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

Irak'tan Türkiye'ye nota 12.08.2020

Irak, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi. Irak ordusu, Türkiye'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında iki komutanının öldüğünü duyurmuştu.

Bağdat’ı İstanbul’a bağlayan Musul tren istasyonu harap halde 03.08.2020

Yaklaşık bir asır önce Iraklılar ve Batılılar Berlin, İstanbul veya Venedik'e gitmek üzere ellerinde biletlerle Musul tren istasyonunda beklerdi. Bağdat’ı Türkiye ve Avrupa’ya bağlayan tren istasyonu bugün paslanmış raylar ve devrilmiş vagonlarla kendi haline bırakılmış durumda. Kent sakinleri eski günleri ve tren istasyonunu geri istiyor.
20.02.2020 *** Turkish soldiers deploy at a position near the village of al-Nayrab, about 14 kilometres southeast of the city of Idlib in northwestern Syria, on February 20, 2020. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP)

Türkiye'den Kuzey Irak'a kara harekâtı 17.06.2020

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik kara harekâtı başlattığını duyurdu. "Pençe-Kaplan Operasyonu" adı verilen harekâtta bölgeye komandolar gönderildi.
Smoke rise from tear gas fired by security forces during clashes with anti-government protesters in Baghdad, Iraq, Saturday, Jan. 25, 2020. Security forces set fire to anti-government protest tents in the country's south early Saturday and re-opened key public squares in Baghdad that had been occupied by demonstrators for months. (AP Photo/Hadi Mizban) |

Irak'ta protestoculara kanlı müdahale 26.01.2020

Irak güvenlik güçleri hükümet karşıtlarının protesto gösterilerine müdahale etti. Çıkan olaylarda birçok kişi yaralandı.
Iraqi demonstrators use tuc-tuc during ongoing anti-government protests in Baghdad, Iraq January 20, 2020. REUTERS/Thaier al-SudanI

Irak'taki olaylı gösterilerde 4 kişi öldü 20.01.2020

Irak'ta başta Bağdat olmak üzere farklı kentlerde yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ikisi polis dört kişi hayatını kaybetti. Göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

ARCHIV - ILLUSTRATION - US-amerikanische Geldscheine sind vor einer USA-Fahne zu sehen, aufgenommen am 14.07.2011 in Dresden. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält sich ihre geldpolitischen Optionen weiter offen und lässt die Finanzmärkte damit im Unklaren. (zu dpa Niedrigzinsen und Gelddrucken in aller Welt am 28.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (C): picture-alliance/dpa/A. Burgi

ABD’den Irak’a "Fed" tehdidi iddiası 13.01.2020

Washington’un Irak Başbakanı Abdulmehdi’yi ülkenin ABD merkez bankası Fed'deki hesabını bloke etmekle tehdit ettiği ileri sürüldü. Irak'ın petrol gelirlerinin bulunduğu hesap, ulusal bütçesinin yüzde 90’ını oluşturuyor.
***ACHTUNG: Nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Fatih Yildiz, Türkischer Botschafter im Irak. Rechte: Privat

Yıldız: Irak’a bu çatışma ağırlığının yüklenmesi adil değil 08.01.2020

ABD’nin Süleymani suikastiyle Ortadoğu’da gerilim artarken, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız DW Türkçe’ye konuştu. Yıldız, Irak’a, ABD-İran çatışmasının “ağırlığının yüklenmiş olması hiç adil değil” dedi.
FILE - In this Sept. 18, 2016, file photo provided by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Revolutionary Guard Gen. Qassem Soleimani, center, attends a meeting in Tehran, Iran. Iraqi TV and three Iraqi officials said Friday, Jan. 3, 2020, that Soleimani, the head of Iran’s elite Quds Force, has been killed in an airstrike at Baghdad’s international airport. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP, File) |

ABD İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdü 03.01.2020

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat havalimanına düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Hamaney, intikam sözü verdi.
U.S. soldiers fire tear gas towards protesters who broke into the U.S. embassy compound, in Baghdad, Iraq, Tuesday, Dec. 31, 2019. Dozens of angry Iraqi Shiite militia supporters broke into the U.S. Embassy compound in Baghdad on Tuesday after smashing a main door and setting fire to a reception area, prompting tear gas and sounds of gunfire. (AP Photo/Khalid Mohammed) |

Bağdat'taki göstericiler çekildi 02.01.2020

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde iki gündür gösteri düzenleyen kalabalık çekildi. Büyükelçilik binasının bir süre kapalı kalacağı açıklandı.

December 3, 2019 - Fort Bragg, North Carolina, United States - U.S. Army Paratroopers assigned to the 82nd Airborne Division board a CH-47 Chinook helicopter during the inaugural All American Presents from Paratroopers event on Fort Bragg, North Carolina, Dec. 3, 2019. Paratroopers donated toys to the local community for a chance to jump from a helicopter and earn foreign jump wings. (Credit Image: © U.S. Army/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com |

ABD Ortadoğu'ya asker gönderiyor 01.01.2020

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırmasının ardından ABD bölgeye asker göndereceğini duyurdu.
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