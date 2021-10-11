Bağdat’ı İstanbul’a bağlayan Musul tren istasyonu harap halde

Yaklaşık bir asır önce Iraklılar ve Batılılar Berlin, İstanbul veya Venedik'e gitmek üzere ellerinde biletlerle Musul tren istasyonunda beklerdi. Bağdat’ı Türkiye ve Avrupa’ya bağlayan tren istasyonu bugün paslanmış raylar ve devrilmiş vagonlarla kendi haline bırakılmış durumda. Kent sakinleri eski günleri ve tren istasyonunu geri istiyor.