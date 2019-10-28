 Bağdadi′nin kimliği nasıl tespit edildi? | DÜNYA | DW | 28.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Bağdadi'nin kimliği nasıl tespit edildi?

Trump'ın, öldürülen IŞİD lideri Bağdadi'nin kimliğinin hızlı bir şekilde tespit edildiğini açıklaması DNA testiyle ilgili soruları da gündeme getirdi.

Trump ve ekibi Bağdadi operasyonunu izlerken

Trump ve ekibi Bağdadi operasyonunu izlerken

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı basın toplantısıyla IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin Amerikan güçlerinin İdlib'de bir eve yaptığı baskınla öldürüldüğünü dünyaya duyurdu.

Trump yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin bir tünelde ABD askerleri tarafından sıkıştırıldıktan sonra üzerindeki intihar yeleğini patlattığını söyledi. Trump, Bağdadi'nin kalıntıları üzerinde DNA testi yapıldığını ve bu testin öldürülen kişinin IŞİD lideri Bağdadi olduğunu doğruladığını belirtti ancak DNA testinin nasıl yapıldığına ilişkin detay paylaşmadı.

90 dakika içinde kimlik tespit edilebiliyor

New York Times gazetesi, ABD komandolarının kısa bir süre içerisinde nasıl Bağdadi'nin kimlik tespitini yapabildikleri sorusuna yanıt aradı. Penn State Law School'da DNA testleri üzerine çalışmalar yapan David H. Kaye gazeteye yaptığı açıklamada son DNA testi cihazlarının yaklaşık 90 dakika içinde kimlik tespiti yapabildiğini ve bu cihazların ABD'de yerel ve eyalet yetkilileri tarafından kullanıldığı belirtti.

Öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi

Öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi

Gazetenin haberinde son iki, üç yıl içerisinde DNA teknolojisindeki ilerlemelerin taşınabilir hızlı DNA cihazlarının üretimine olanak sağladığı ve hem Pentagon'un hem de FBI'ın bu teknolojiye yatırım yaptığı belirtildi. Bu cihazların bir mikrodalga fırın boyutunda olduğu rahat bir şekilde askeri helikopterler tarafından taşınabileceğine dikkat çekilirken, 90 dakika içerisinde de kimlik tespiti yapabildiği vurgulandı.

Ancak yeni nesil taşınabilir DNA cihazlarının Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona götürülüp götürülmediği bilinmiyor. ABD güçlerinin, Bağdadi'nin kalıntılarını bölgedeki bir Amerikan üssüne götürüp, DNA testini burada yapmış olmaları da ihtimaller dahilinde.

DNA örneği nasıl alındı?

Bağdadi'nin kimlik doğrulamasıyla ilgili bir diğer önemli soru da kimlik eşleşmesinin nasıl yapıldığı hakkındaydı. Zira bir kişinin DNA'sından kimlik tespiti yapabilmek için daha önce aynı kişiden alındığı bilinen bir DNA örneğine sahip olmak gerekiyor. New York Times'a göre, bu örnekler 2000'lerin ortalarında Irak'ta bir Amerikan hapishanesinde tutulan Bağdadi'den alınmış olabilir. Bunun yanı sıra, yakın akrabalardan alınan DNA örnekleri de kimlik doğrulaması için yeterli olabiliyor.

ABD Özel Operasyonlar birimiyle istihbarat analisti olarak çalışan Kara Frederick, New York Times'a yaptığı açıklamada ABD'nin elinde bir veri örneğinin zaten bulunduğunu söylüyor. Frederick ayrıca, komando ekiplerinin kapsamlı biyometrik veriler ve DNA verilerinin yanı sıra, baskından sağ kurtulan kişilerle yapılan görüşmeler yardımıyla da Bağdadi'nin kimliğini doğrulayabileceklerinin altını çiziyor.   

DW, dpa/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

IŞİD'in tepesine bir darbe daha

IŞİD’e yönelik operasyonlarda örgütün lideri El Bağdadi’nin ardından sözcüsü El Muhacir’in de öldürüldüğü bildirildi. Erdoğan, IŞİD liderinin ölmesini terörle mücadele önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. (28.10.2019)  

Trump: IŞİD lideri El Bağdadi öldü

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD ordusunun düzenlediği operasyon sırasında öldüğünü doğruladı. (27.10.2019)  

Benzer içerik

Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

El Bağdadi: Halifelik hayalinden hayalete 28.10.2019

Ebubekir El Bağdadi, “Irak Şam İslam Devleti”ni isyancı bir gruptan küresel bir terör örgütüne dönüştürdü. DW, dünyanın en çok aranan suçlusunun hayatını mercek altına aldı.

Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi

Trump: IŞİD lideri El Bağdadi öldü 27.10.2019

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD ordusunun düzenlediği operasyon sırasında öldüğünü doğruladı.

IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi erstmals wieder in Video

IŞİD lideri El Bağdadi öldürüldü iddiası 27.10.2019

Amerikan basında yer alan haberlere göre, ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği bir operasyonda IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi öldürüldü. ABD Başkanı Trump'ın konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

IŞİD'in tepesine bir darbe daha

IŞİD’e yönelik operasyonlarda örgütün lideri El Bağdadi’nin ardından sözcüsü El Muhacir’in de öldürüldüğü bildirildi. Erdoğan, IŞİD liderinin ölmesini terörle mücadele önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  