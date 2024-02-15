Bağımsız Maden İş: Faciadan yetkililer sorumlu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kayıp 9 işçiyi bulmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı. Belirli alanlarda heyelan tehlikesinin devam ettiğinin altını çizen Bakan, "Çok büyük bir toprak kütlesinden bahsediyoruz. Yaklaşık 10 milyon metreküplük bir toprak kütlesi. Bunu elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Böyle bir büyüklükle karşı karşıyayız" diye konuştu.

İşçilerin bir konteyner içinde bulunduklarını öngrdüklerini ve bu yönde aramaları yoğunlaştırdıklarını belirten Bakan, "Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanarak bu faaliyeti yürütmeye gayret ediyoruz" dedi.

Bayraktar, olayın sorumlularını bulmaya yönelik çalışmalara da değindi. Bakan, "Bunların tekrar etmemesi için, burada yapılanın nerede eksik veya yanlış yapıldığını ortaya çıkaracağız. Kimlerin sorumluluğu varsa yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini de temin edeceğiz. Milletimizin hiçbir endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Buradaki işletmeci şirketin yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz" diyen Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü hâlâ söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bu işin beraberinde bakmamız gereken bir konudur. Bu konuya da arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağız."

"'Olursa olsun' zihniyetiyle hareket etmişler"

Bağımsız Maden İş Sendikası Yöneticisi Ferhat Akılma ve Bağımsız Maden İş Sendikası Avukatı Mert Bakır da maden faciasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Akılma, "Tüm bu yöre halkı ya da Erzincan’da bu madenlerde çalışan işçilerin üzerinde farklı mobbingler, baskılar, üstü kapalı tehditler, herhangi bir açığı medyaya sızdırmama gibi önlemler gerekli üst mevkilerden alınmış" ifadelerini kullandı. Avukat Mert Bakır ise işçilerin durumu faciadan önce fark ettiklerini ve yetkililere bildirdiklerini ifade etti. Bakır, "Hatta henüz bir hafta önce çatlakları fark eden, yetkililere rapor eden, bildiren bir işçi amiri arkadaş da şu anda göçük altında kalanlardan bir tanesi. Doğal olarak burada başta ana firma Anagold ve diğer taşeronlar Çiftay başta olmak üzere 'Olursa olsun, önemli değil, burası taşarsa taşsın, işçilerin başına bir şey gelirse gelsin, biz yeter ki üretime devam edelim' zihniyetiyle hareket etmişler bu çok açık" diye konuştu. 'Toprak kayması' diye ifade edilen yerin siyanürlü toprak olduğuna, bunun malzeme olduğu yönündeki ifadelerin de gerçeği yansıtmadığına vurgu yapan Bakır sözlerine şöyle devam etti: "Burada o kadar yoğun bir üretim baskısı var ki işçi arkadaşların ifade ettiği şey; buna gerekli önlem alınabilirdi. Alınamaz bir durum yoktu ama o kadar çok siyanür basmışlar ki üretimi artırmak, kapasitesinin üstüne çıkmak için... Bu facia gerçekleşmiş oldu. Doğal olarak burada yetkililer, bu facianın gerçekleşmesinde sorumludur."

Bakır ve Akılma, Bağımsız Maden İş Sendikası olarak olayın peşinde olduklarını ve üyelerini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

DW/SÖ,EC

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