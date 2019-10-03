 Büyüme rakamları açıklandı | EKONOMİ | DW | 02.12.2019

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EKONOMİ

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) pazartesi günü yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Söz konusu verilere göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,9 arttı.

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Erdoğan’ın 17 yılda "9 milyon kişiye yeni iş sağladık" şeklinde sözlerine rağmen TÜİK verileri bu süre içinde çalışan sayısının 7,2 milyon arttığını gösteriyor. Uzmanlar gençler arasındaki işsizliğe dikkat çekiyor. (07.11.2019)

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Temmuz ayında bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin kişilik artışla yüzde 13,9’a yükseldi. Genç nüfustaki işsizlik ise yüzde 7,2 artarak yüzde 27,1’e ulaştı. (15.10.2019)

TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,99, yıllık enflasyon da yüzde 9,26 olarak kaydedildi. (03.10.2019)

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 11,5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon TL oldu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,8, sanayi sektörü yüzde 1,6 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 7,8 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 0,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 2018'in aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 yükseldi.

Analistler Temmuz-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte GSYH’da yüzde 1,1 büyüme bekliyordu. Uzmanlara göre siyasi belirsizlik ve ABD’den Türkiye’ye yönelik yaptırım endişeleri büyümeyi olumsuz etkiliyor. Üçüncü çeyrekte büyümenin özellikle tüketimde kaydedilen zayıf büyüme nedeniyle frenlendiği, tüketim giderlerinin Türkiye ekonomisinin en önemli desteği olduğu belirtiliyor. 

DW,dpa/BW,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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