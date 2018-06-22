Büyükada Davası'nda savcı mütalaasını açıkladı

İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de düzenlenen bir atölye çalışması sırasında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan insan hakları savunucularının yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem ve Nejat Taştan katıldı.

Savcı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç için "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu'nun ise "Silahlı terör örgütlerine yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer 5 sanığın ise "Silahlı terör örgütlerine yardım etme" suçundan kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraati talep edildi. Beraati istenen beş sanık arasında Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner de bulunuyor.

Mütalaada ayrıca tüm sanıklar hakkında "Uluslararası Casusluk ve Terörizmin Finansmanı" suçlarından yürütülen soruşturma sonucunda, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği de yer aldı.

Mahkeme, sanık ve avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verdi. Duruşma, kararın da verilmesinin beklendiği 19 Şubat tarihine ertelendi.

Almanya Af Örgütü Genel Sekreteri Markus N. Beeko

Af Örgütü'nden Berlin'e çağrı

Almanya Af Örgütü Genel Sekreteri Markus N. Beeko ise Alman hükümetine harekete geçme çağrısı yaptı. Beeko insan hakları savunucularının yargılandığı davanın "Türk hükümetinin adalet sistemini kendi çıkarları için kullanmaya devam ettiğini açıkça ortaya koyduğunu" savunarak, yıllardır süren soruşturmalara karşılık Taner Kılıç hakkındaki "temelsiz terör suçlamalarını destekleyecek hiçbir delil olmadığını" da vurguladı. Beeko Türkiye'deki insan hakları savunucuları ve gazetecilere yönelik baskılara "Alman firmalarının ekonomik çıkarları veya AB-Türkiye anlaşmaları için göz yumulamayacağını" ifade etti.

Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner ise Türk adaletinde yaşanan "hukuki ve siyasi haksız suçlamaların hedefinin açıkça Türk ve uluslararası sivil toplumu sindirme amacı güttüğünü" söyledi.

Ne olmuştu?

Aralarında Peter Steudtner'in yanı sıra Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi eski direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran ve İsveçli insan hakları savunucusu Ali Gharavi'nin de bulunduğu 10 kişi, İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de düzenlenen bir atölye çalışması sırasında polis baskını ile gözaltına alınmıştı. Dava dosyasına daha sonra tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın dosyası da eklenmişti. Peter Steudtner ve Ali Gharavi, tahliye edildikten sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

DHA,AFP / BW,ET

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