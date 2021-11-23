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DW Quadriga - Bülent Mumay
Fotoğraf: DW

Bülent Mumay

DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Mumay iç politika, medya ve dijital dönüşüm konularında uzman.

Yaklaşık 20 yıl boyunca Türkiye medyasında çeşitli görevler üstlenen Bülent Mumay, son altı yıldır Türkiye’de yaşananları uluslararası basın için takip ediyor.

90’lı yıllarda üniversitede sosyoloji eğitimi alırken, Hürriyet’te gazeteciliğe adım attı. Ardından NTV’nin kurduğu Türkiye’nin ilk haber portalında görev aldı. Bu sırada internet gazeteciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

2005-2010 arasında Hürriyet’in Avrupa-ABD baskılarını yönetti. 2015’e kadar da www.hurriyet.com.tr’nin yayın yönetmeni ve İcra Kurulu üyesi olarak olarak çalıştı. Siyasi baskılar nedeniyle bu görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

2016’dan itibaren Der Spiegel, Die Welt, WDR gibi kuruluşlar için yazılar kaleme aldı. Son 5 yıldır düzenli olarak Frankfurter Allgemeine Zeitung’a köşe yazıyor. İki yıldır da, DW’nin İstanbul Koordinatörü olarak gündemin oluşturulmasına katkıda bulunuyor, politik gelişmelere ilişkin analizler kaleme alıyor.

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