Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

TBMM'nin eski başkanı ve eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı polemik sonrası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da Arınç'ın istifa talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği duyuruldu.

"Seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum"

Bülent Arınç, Twitter hesabından da istifasıyla ilgili bir basın açıklaması paylaştı. Açıklamasında katıldığı televizyon programında, yargıda yapılacak reform konusunda hukukçu olarak görüşlerini aktardığını belirten Arınç, "Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde, 'İsimler üzerinden tartışamayalım' diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından üzüntü duyduğumu belirtmeliyim" dedi.

Arınç, "Tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki, beni Yasin Börü'nün katilleriyle, 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşlerini YİK üyesi olarak değil, TBMM'nin eski başkanı Bülent Arınç olarak açıkladığını kaydeden Arınç, "Konuşmama yönelik seviyeli ve saygın eleştirilerin tümüne saygı duyuyor ve not alıyorum. Ancak şahsıma karşı içlerinde duydukları kin ve nefretlerin dışa vurumu olan seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurul üyeliği görevinden ayrılma talebini Cumhurbaşkanı'na ilettiğini, "kendilerinin de bunu uygun gördüğünü" dile getiren Arınç, açıklamasında AKP için çalışmaya devam edeceğine de işaret etti.

Ne olmuştu?

Arınç, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, salgın döneminde HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabını okuduğunu belirterek "Devran'ı herkes okusun. Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" demişti. Arınç, üç yıldır cezaevindeki iş insanı Osman Kavala ile ilgili olarak da "Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım" diyerek savcılara çağrıda bulunmuş ve "Bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bile demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti" demişti.

Tayyip Erdoğan da Arınç'ın sözlerini hafta sonu yaptığı açıklamada sert ifadelerle eleştirmişti. Erdoğan, Arınç'ın adını vermeden "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile, hiç kimsenin şahsi ifadeleri cumhurbaşkanı ile hükümetimiz ile partimiz ile ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur" şeklinde konuşmuştu.

DW/HS,TY

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