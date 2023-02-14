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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: Erhan Ortac/Getty Images
PolitikaTürkiye

Bülent Arınç'ın "Seçimler ertelenmeli" çıkışına tepki

1 saat önce

Depremlerde yaşanan yıkım nedeniyle seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyleyen Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a muhalefetten tepki yağdı.

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"Ne Mayıs'ta ne Haziran'da seçim olmaz, olamaz" diyen AKP Kurucular Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamaları, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmesi ihtimaline dair tartışmaları alevlendirdi.

Cumhur İttifakı'nın seçimleri erteleyebilmek için Meclis'te yeterli çoğunluğu bulunmadığından gözlerin çevrildiği muhafelet partileri ise Arınç'ın çıkışına tepki gösterdi.

"Savaş olmadığına göre ertelenemez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YetkinReport'a yaptığı açıklamada, "Anayasa çok açık. Ancak savaş hâlinde seçim ertelenebiliyor. Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez. Hiç kimse Anayasa'nın, yasaların dışında gerekçeler uydurarak kendisine özgü bir hukuk normu oluşturamaz. Anayasa var. 'Türkiye hukuk devletidir' diyorsak yapılamaz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var. Ancak bu iradeyi YSK üzerinden hayata geçirmek yani kendi çıkarlarına göre bir defaya mahsus özel kararlar aldırmak istiyorlar. Sayın Arınç'ın açıklaması bunu gösteriyor. Tekrar ediyorum; kimseye özgü hukuk normu oluşturulamaz. Yapılması gereken, ister erken seçim olarak 14 Mayıs, ister zamanında 18 Haziran olsun, ivedilikle seçim tarihinin belirlenmesidir. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Arınç gibi "bir defalığına' deyip iddia edildiği gibi YSK'ya seçim erteletme girişiminde bulunabilir mi? Bu durumda tutumunuz ne olur?" şeklindeki soruya ise "Buna kalkışacaklarını sanmıyorum. Hukuk, hukukun üstünlüğü, yargıçlarda vicdan varsa buna kalkışacaklarını sanmıyorum. Anayasa'ya göre hâkim, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir" yanıtını verdi.

"Büyük bir deprem oldu, farkındayız. Göç hareketleri var, farkındayız. Ancak bugünkü teknolojik imkânlarla bu sorunlar kolaylıkla aşılabilir" ifadelerini kullanan CHP lideri, "14 Mayıs'ta olacaksa üç ay, 18 Haziran'da, zamanında yapılacaksa dört aydan fazla zaman var. Bu süre içinde YSK görevini aksatmadan rahatlıkla yapabilir" diye ekledi.

"Fırsatçılık"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Arınç'ın açıklamalarının ardından "Daha enkaz kaldırma çalışması dahi bitmeden seçim fırsatçılığı yapan bu zihniyetten ivedilikle kurtulmamız lazım!" diye tweet attı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da "Ülkece enkaz altında kaldı canımız, vicdan yoksunu Bülent Arınç, 'Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir' diye siyaset yapıyor. Siz bu ülke için beka sorunusunuz!" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Kasap et, koyun can derdinde. İktidarda bir gün dahi kalmak için her şeyi yapabilir, her yola başvurabilirler. Ama nafile… Seçimler olacak; sizin de, depremin de enkazını bu Aziz Millet kaldıracak!!!" dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "Sn. Başkan; Evet tarihimizin en acı dönemlerinden birini yaşıyoruz. Tartışmaları körükleyerek acımızı daha da büyütecek her girişim tarihi bir hata olur. Açık Anayasa hükmüne rağmen aksi yönde atılacak her adım, bizim ve milletimizin gözünde Sivil Darbe olarak değerlendirilir" diye tweet attı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bülent Arınç 'Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım' demiş, @DpGultekinUysal ne demişti? Bunlar seçimleri ertelemek isteyecekler. Nitekim orta oyuncusunu konuşturdular. Neymiş efendim! Milletin yüzüne nasıl bakacakmışız. Biz Millet için varız. Siz depremde gülücük saçansınız" diye tweet attı.

Arınç'ın darbe teşebbüsünde bulunduğunu iddia eden Enginyurt, "Seçimleri ertelemek için basın açıklaması yapan, hiç bir yetkisi olmayan bu kişi Demokrasi düşmanlığı yapmıştır" dedi. Tweet'ine altılı masa liderlerinin Twitter hesaplarını da ekleyen Enginyurt, "Bu adama suç duyurusu şart" diye ekledi.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, "Asrın felaketi kimdir, biliyorsunuz. Onu birlikte göndereceğiz. Seçim erteleme telaşları bundan. Kim bu değirmene su taşırsa siyasi darbeye ortak olur. NOKTA" açıklamasında bulundu.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise Arınç'ın açıklamalarından kısa süre önce yaptığı açıklamada, depremlerden sonra seçimlerin ertelenebileceği yönündeki iddialara tepki gösterirken "Seçimleri YSK da Sayın Cumhurbaşkanı da erteleyemez. Anayasamız Sayın Cumhurbaşkanı'nın da YSK'nın da üstündedir" dedi.

Arınç'ın açıklamalarına yönelik diğer tepkilerse şöyle:

DW/CÖ,HT

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