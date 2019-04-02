 Böhmermann’ın ″Erdoğan″ şiiri hakkında yeni mahkeme kararı | ALMANYA | DW | 31.07.2019

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ALMANYA

Böhmermann’ın "Erdoğan" şiiri hakkında yeni mahkeme kararı

Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin hakaret içerikli bölümleri yasaklanan şiirle ilgili Yargıtay’a yaptığı başvurudan sonuç alamadı. Böhmermann AYM dışındaki tüm hukuki yolları tüketmiş oldu.

Erdogan gegen den Satiriker Böhmermann (picture-alliance/Presidential Press Office/dpa/Spata)

Recep Tayyip Erdoğan ve Jan Böhmermann

Alman komedyen Jan Böhmermann, üç yıl kadar önce televizyonda canlı yayında okuduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hakaret içeren şiir nedeniyle başvurduğu hukuk yollarını tüketti. Böhmermann iç hukukta Anayasa Mahkemesi dışındaki tüm yolları denemiş oldu.

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Alman komedyen Böhmermann, Erdoğan şiirinin kısmen yasaklanmasına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Böhmermann’ın avukatı, temyiz davasına onay verilmemesine karşı Federal Adalet Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı. (22.01.2019)

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, 2018 yılı Mayıs ayında aldığı kararla şiirin belirli bölümlerinin hakaret içermesi nedeniyle yeniden yayınlanmasını yasaklamış, karara temyiz yolunu kapatmıştı. Böhmermann'ın temyiz yolunun kapatılmasına karşı başvurduğu Karlsruhe'deki Federal Yargıtay kararını açıkladı. Mahkeme, Böhmermann'ın başvurusunu geri çevirerek Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi kararını onadı. Karara göre 24 dizeli şiirin ağır hakaret ve cinsel ima içeren 18 dizesi yasaklı kalmaya devam edecek.

"Kişisel onura yönelik saldırı"

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, kararında şiirin önemli bir bölümünün "sadece Erdoğan'ın kişisel onuruna yönelik bir saldırıya hizmet ettiğine" ve hukuk dışı olduğuna hükmetmişti. Daha önce Hamburg Eyalet Mahkemesi de benzer bir karara imza atmış ve Erdoğan'ın avukatlarının şiirin yayınlanmasına ihtiyati tedbir konması amacıyla yaptığı başvuruyu kabul etmişti.

Böhmermann'ın 31 Mart 2016 tarihinde Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'deki "Neo Magazin Royale" programında okuduğu şiirde Erdoğan'a yönelik çocuk istismarı, hayvanlarla cinsel ilişki gibi çağrışımlar içeren ifadeler yer alıyordu. Şiir, Almanya'da hicvin sınırları ile ilgili yoğun tartışmalara neden olmuş, Böhmermann şiiri, "izin verilen hicivle Almanya'da yasaklı hakaret arasındaki farkı göstermeyi hedeflediği" şeklinde savunmuştu. Erdoğan şiirin tümünün yasaklanması için yaptığı başvuruda başarılı olamamış, şiir kısmen yasaklanmıştı. 2018 yılında Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından Böhmermann'ın avukatı, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne kadar gideceklerini söylemişti.

dpa/BK,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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