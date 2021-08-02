Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısı tutuklandı

Antaya'da beş gündür kendisinden haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) ölü bulunmasının ardından, cinayeti itiraf eden Mustafa Murat Ayhan (48) tutuklandı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, parçalara ayırarak ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. "Canavarca hisle adam öldürmek suçundan" tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, en son maktul ile birlikte görüntüleri tespit edilen şüpheli Ayhan'ın, maktulü öldürdüğü iddiası ile 01.08.2021 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi.

Cinayeti itiraf etti

Polisin, genç kızın cep telefonu sinyallerinden ulaştığı Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup öldürdüğünü, cesedini beş parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini beş parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun bulunması için sosyal medyadan çağrılar yapılıyordu.

Kadın örgütleri protesto etti

Haytaoğlu'nun cinayete kurban gitmesine kadın örgütleri tepki gösterdi. Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Kazım Özalp Caddesi üzerinde bulunan Attalos heykeli önünde toplanan bir grup, ellerinde pankartlarla heykelin bulunduğu alanda slogan atarak cinayeti protesto etti.

Kadın örgütlerinin çağrısıyla İstanbul Kadıköy'de de Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürülmesi protesto edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Haytaoğlu'nun ölü bulunmasının ardından yapılan paylaşımda da, "#AzraGülendamHaytaoğlu'nun cansız bedeni ormanda bulundu. İş için görüşmeye gittiği erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve işkenceyle öldürüldüğü öğrenildi. Kendi ayakları üzerinde yaşamak isteyen kadınlar, yasaları uygulamayarak faillere cesaret verenler yüzünden ölüyor" ifadeleri kullanıldı.

Kadın Koalisyonu ise Twitter'dan, "İstanbul Sözleşmesini iptal edenler, şiddetle mücadele yasalarını uygulamayanlar, bakın!" ifadeleriyle cinayeti kınadı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, 2021 Temmuz Ayında Erkekler Tarafından 20 Kadın Öldürüldü, 12 Kadın Şüpheli Şekilde Ölü Bulundu. 2021'de öldürülen kadın sayısı ise 207'ye ulaştı.

Haytaoğlu, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verilecek.

DHA,DW/DBN,BÖ,HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

DHA,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe