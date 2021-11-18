  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Koronavirüs

Aynur Tekin

Sonraki bölüme git Önerdiğimiz Diğer Haberleri

Önerdiğimiz Diğer Haberleri

"90'larla yüzleşme imkanı ortadan kalktı"

Ağır insan hakları ihlalleri davaları, etkin bir soruşturma yürütülmediği için cezasızlıkla sonuçlandı.
İnsan Hakları
18 Kasım 2021
Sonraki bölüme git Diğer Haberleri

Diğer Haberleri

Kulüp dizisinden bir sahne

Türkiye’de tehlike altında olan diller için ne yapılabilir?

Türkiye’de tehlike altında olan diller için ne yapılabilir?

Kulüp dizisiyle hayatımıza giren Ladino, Türkiye’de tehlike altında olan diğer dilleri de gündeme getirdi.
Toplum
14 Kasım 2021

Psikolojik kış uykusu sendromunda olabilirsiniz!

Psikolojik kış uykusu sendromunda olabilirsiniz!

Pandemi öncesi döneme göre sosyalleşirken daha çok yoruluyorsanız, bunun nedeni psikolojik kış uykusu olabilir.
Sağlık
14 Kasım 2021
Ana sayfaya dön