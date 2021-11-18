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Aynur Tekin
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"90'larla yüzleşme imkanı ortadan kalktı"
Ağır insan hakları ihlalleri davaları, etkin bir soruşturma yürütülmediği için cezasızlıkla sonuçlandı.
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18.11.2021
18 Kasım 2021
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Diğer Haberleri
Türkiye’de tehlike altında olan diller için ne yapılabilir?
Türkiye’de tehlike altında olan diller için ne yapılabilir?
Kulüp dizisiyle hayatımıza giren Ladino, Türkiye’de tehlike altında olan diğer dilleri de gündeme getirdi.
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14.11.2021
14 Kasım 2021
Psikolojik kış uykusu sendromunda olabilirsiniz!
Psikolojik kış uykusu sendromunda olabilirsiniz!
Pandemi öncesi döneme göre sosyalleşirken daha çok yoruluyorsanız, bunun nedeni psikolojik kış uykusu olabilir.
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14.11.2021
14 Kasım 2021
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