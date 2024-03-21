AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu

Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) 12 yıldır başkınlık görevini yürüten Zühtü Arslan'ın Nisan ayında görev süresinin dolması nedeniyle AYM Genel Kurulu'nda bugün seçim yapıldı.

Seçimlerde başkanlığa Kadir Özkaya seçildi. Halen Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliği görevini yürüten Özkaya 9 oy alırken, diğer aday Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.

Kadir Özkaya 2005-2011 yılları arasında Anayasa Mahkemesi raportörlüğü ve 2011-2014 yılları arasında Danıştay üyeliği yaptı.

18 Aralık 2014 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 22 Aralık 2014 tarihinde göreve başladı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 12 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkan vekilliği ve ikinci bölüm başkanlığına seçildi ve bu görevine 4 Nisan 2020 tarihinde başladı.

Özkaya Can Atalay dosyasında hak ihlali kararına imza atan AYM üyeleri arasında yer almıştı.

Kadir Özkaya Fotoğraf: privat

Özkaya kimdir?

1963 yılında Tarsus’ta doğan Özkaya, Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirdi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü. 2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atandı. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi 2014 tarihinde göreve başladı.

DW/TY,BÖ

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