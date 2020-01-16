 AYM′den tahliye kararına direnen mahkemelere uyarı | TÜRKİYE | DW | 04.02.2020

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TÜRKİYE

AYM'den tahliye kararına direnen mahkemelere uyarı

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen Mehmet Altan’ın "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine“ ve Altan’a tazminat ödenmesine hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) 9 Ocak tarihinde yaptığı değerlendirmede Mehmet Altan'ın başvurusunu inceleyip “hak ihlali” kararına rağmen yerel mahkeme tarafından tahliye edilmeyen ve yargılama sonunda beraat eden yazar ve akademisyen Mehmet Altan'a 30 bin Türk Lirası tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM'nin kararında Şahin Alpay kararına da atıfta bulunularak "derece mahkemelerinin görevinin Anayasa Mahkemesi‘nin görev ve yetkilerinin kapsamını değerlendirmek değil Anayasa Mahkemesince tespit edilen ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktan ibaret olduğunu ifade etmiştir" denildi.

Mehmet Altan

Mehmet Altan

Kararda "Anayasa Mahkemesi‘nin ihlal kararı verip bu ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına hükmettiği durumlarda ilgili mercilerin ihlal kararının niteliğini dikkate alarak ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde hareket etmek zorunda olduğunu" da belirtildi.

Kararda, "Anayasa Mahkemesince yapılan bu tespit ve değerlendirmelerin Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından da paylaşıldığına" dikkat çekildi.

AYM, bu nitelikteki ihlal kararları sonrasında derece mahkemelerinin ön koşulunun bulunmadığı tespit edilen tutukluluğu sona erdirmeleri gerektiğini belirtti.

Hukuk mücadelesi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlar kapsamında kardeşi Ahmet Altan ile birlikte 10 Eylül'de gözaltına alınan Mehmet Altan 21 ay tutuklu kaldıktan sonra Haziran 2018'de tahliye olmuştu.

"Hak ihlali" yapıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında mahkeme tarafından aslında 11 Ocak 2018'de tahliye kararı verilmiş, ancak o dönem Altan'ın davasına bakan İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Mart ayında AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay'la ilgili kararlarını destekleyen ve onaylayan bir karar alarak Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetmişti.

DW / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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