AYM'den siyasi mahkûmlara kötü haber

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Ceza İnfaz Yasası'nın bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. AYM, yasanın iptali talebini oy birliğiyle reddetti. AYM'den iptal kararı çıkması halinde yasanın kapsamının genişlemesi, infaz indiriminden yaptıkları konuşma veya yazdıkları yazılar nedeniyle cezaevinde olan gazeteci ve siyasetçilerin de arasında olduğu siyasi mahkûmların yararlanması bekleniyordu.

Ancak AYM'nin kararıyla siyasi mahkûmların infaz indiriminden faydalanmasının önü kapanmış oldu.

Anayasa Mahkemesi

CHP 14 maddenin iptalini istiyordu

Cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Cezaevi Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kabul edilmesinin ardından CHP, AYM'ye hem usülden hem de esastan başvuruda bulunmuştu. CHP, yasanın 14 maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

CHP'nin yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali istemiyle ilgili ilk incelemesini tamamlayan mahkeme, başvuruyu esastan görüşme kararı almıştı.

Düzenlemeden Alaattin Çakıcı faydalanmıştı

MHP'nin ısrarı üzerine cezaevindeki belli suçlardan hüküm giyen mahkûmlara infaz indirimi getiren yasal düzenleme, AKP tarafından geçen yıl mart ayında TBMM’ye sunuldu. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle cezaevlerini rahatlatmak amacıyla getirildiği açıklanan teklif, AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla Nisan 2020'de yasalaştı.

Yasa, terör, cinsel suçlar ile kasten öldürme ve yaralamanın dışındaki suçlardan hüküm giyenlere yarı oranında infaz indirimi getirdi. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler de yasa kapsamında koronavirüs iznine çıkarıldı. Düzenleme kapsamında tahliye edilenler arasında suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da yer aldı.

Bunun üzerine CHP, infaz paketinin usulden ve esastan iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Düzenlemenin "genel af" niteliğinde olduğunu belirten CHP, yasanın tümünün iptalini talep ederken, hükümlüler arasında suça göre ayrım yapması nedeniyle yasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu da vurguladı.

DW/AU,HS,EC

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