 AYM’den Kavala kararı: Hak ihlali yok | TÜRKİYE | DW | 29.12.2020

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TÜRKİYE

AYM’den Kavala kararı: Hak ihlali yok

AYM, tutuklu yargılanan Osman Kavala’nın “kişi hak ve özgürlüğü güvenliğinin ihlal edilmediğine” karar verdi. Kavala, İstanbul’da Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya devam edecek.

Osman Kavala

Osman Kavala

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu yargılanan iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu reddetti. Kavala “kişi hak ve özgürlüğü güvenliğinin ihlal edildiği” gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle Osman Kavala’nın yaptığı bireysel başvuruyu görüşen mahkeme, Kavala’nın başvurusunu reddederken, Anayasal hak ihlali olmadığına hükmetti. Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, dosyayı 29 Eylül’de gündemine almış ancak hakkında yeni iddianame hazırlandığı gerekçesiyle görüşmeyi ertelemişti. Mahkeme, 15 Aralık’ta başvuruyu yeniden görüşmüş, bu kez de dosyanın Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını kararlaştırmıştı.

Daha önce reddedildi

Osman Kavala'nın AİHM kararı çıkmadan önce  yaptığı, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim- mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti.

Genel Kurul kararı 5'e karşı 10 üyenin oyuyla, oy çokluğuyla almıştı.  Ancak bu karardan bir süre sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kavala’nın siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, haklarının ihlal edildiğine karar vermiş, derhal serbest bırakılmasını istemişti.

Kavala, yargılandığı Gezi davasında beraat edip, tahliye edildiği gün, daha önce tahliyesine karar verilen 15 Temmuz dosyasından yeniden tutuklanmıştı. AİHM kararına karşın cezaevinde tutulan Kavala, sonra yeniden tahliye edilmiş ancak bu kez de aynı eylemler gerekçe gösterilerek casusluktan tutuklanmasına karar verilmişti. Kavala, hakkında daha sonra “casusluk” suçundan dava açılmıştı.

Kavala’nın İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürecek.

DW/HK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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AYM Osman Kavala’nın başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi, "casusluk" suçlamasıyla cezaevinde bulunan iş insanı Kavala'nın tutukluluğuna yaptığı bireysel itirazı değerlendirecek. AYM, 2019’daki başvuruyu reddetmişti.  

Kavala’nın avukatları: Suçlamaların hukuki bedeli olacaktır

Osman Kavala’nın avukatları, iddianamede yer alan suçlamaların makul şüpheye dayanmak bir yana varsayımdan öteye geçmediğini belirterek “Bu suçlamaların bir hukuki bedeli olacaktır” uyarısı yaptı.  

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