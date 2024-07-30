AYM'den Kürdistan yazılı tişörte cezaya hak ihlali kararı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde Abdurrahim Kılıç adlı kişi hakkında üzerinde "Kürdistan" yazısı ile kırmızı ve yeşil renk şeritler arasında 21 saçaklı Mezopotamya Güneşi amblemi bulunan tişört giymesi nedeniyle dava açıldı.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi, 2016 yılında Abdurrahim Kılıç'ı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7 bin 300 TL adli para cezasına çarptırdı. Kararın gerekçesinde, "Beyaz renkli üzerinde göğsünün sağ kısmında kırmızı ve yeşil renk şerit ile bu şeritler arasında 21 saçaklı Mezopotamya Güneşi amblemi ve göğsün ön kısmında 'Kürdistan' yazılı olan tişörtün giyilmesinin terör örgütü propagandası suçunu oluşturduğu" belirtildi. Bu karar, Yargıtay tarafından da 2021 yılında onandı.

AYM'den hak ihlali kararı

Bireysel başvuruyu 12 Haziran'da değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), Kılıç'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme yeniden yargılama kararı verirken Kılıç'a 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

AYM, yerel mahkemenin başka hiçbir gerekçeye yer vermeksizin bu cezayı verdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kararda, söz konusu amblem ve simgelerin ne anlama geldiği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığı, şiddete yol açma potansiyelinin bulunup bulunmadığı açıklanmamıştır. Ayrıca anılan tişörtün giyilmesinin ne şekilde şiddete teşvik ettiği, şiddet ve tehdit yöntemlerini meşru gösterdiği veya övdüğü hiçbir şekilde irdelenmediği gibi somut koşullar dikkate alınarak belirli oranda tehlikeye neden olduğu veya şiddet kullanımını, silahlı direnişi ya da başkaldırıyı doğrudan veya dolaylı teşvik ettiği yönünde de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır."

Kararda ayrıca ilk derece mahkemesinin başvurucunun mahkûmiyetinin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğini ilgili ve yeterli bir gerekçe ile ortaya koyduğunun kabul edilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

DW / AU,ET

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