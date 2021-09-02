AYM'den HDP'ye savunma için ek süre

Anayasa Mahkemesi (AYM) Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatma davasıyla ilgili ek süre talebini görüştü. HDP'nin talebini kabul ederek, HDP'ye ön savunmasını vermek için 60 gün süre tanıdı.

AYM, haklarında siyaset yasağı istenen HDP'lilere ise kişisel savunmalarını hazırlamaları için bir ay ek süre verdi.

AYM'den yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi oybirliği ile daha önce parti kapatma davalarındaki uygulamaları doğrultusunda savunmaları için HDP’ye 60 gün (7 Eylül’den itibaren) haklarında siyaset yasağı istenen şahıslar için de tebligattan itibaren 30 gün ek süre verdi" denildi.

AYM daha önce açılan parti kapatma davalarında savunmaları için Fazilet Partisi'ne iki ay, Hak ve Özgürlükler Partisi ile Demokratik Halk Partisine 45’er gün, Kürdistan Özgürlük Partisi ile Kürdistan Sosyalist Partisine 60’ar gün ek süre vermişti.

AYM Genel Kurulu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianameyi usul eksiklikleri olduğu gerekçesiyle 31 Mart'ta Başsavcılığa iade etmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından yeniden hazırlanan ve 7 Haziran tarihinde mahkemeye gönderilen iddianame 21 Haziran'da AYM tarafından kabul edilmişti.

Süreç nasıl işleyecek?

HDP'nin ön savunmasını vermesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak ve bu görüş HDP'ye gönderilecek. Daha sonra AYM'nin belirlediği tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Raportör bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla verilebilecek.

DW / HT,JD

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