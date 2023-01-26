  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Türkei, Ankara | Türkisches Verfassungsgericht
Fotoğraf: Tuncay Yıldırım/DW
Hukuk ve AdaletTürkiye

AYM'den HDP'nin başvurusuna ret kararı

2 saat önce

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılmasına dair yaptığı başvuruyu reddetti.

https://p.dw.com/p/4MiEJ

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), partiyle ilgili kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için yaptığı başvuruyu reddetti.  

AYM, dosyanın görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebinin reddine, HDP'nin Hazine yardımı blokesine yönelik  savunması için 15 gün ek süre verilmesine ve 14 Mart salı günü partinin esasa ilişkin savunmasını yapmasına karar verdi. Kararın oy birliğiyle alındığı bildirildi.

AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini bu ay başında kabul etmişti.

HDP, blokaj kararını "hak gaspı" olarak nitelendirerek "Bu nihai karar AKP'nin seçim çalışmalarına yatırım yapmaktır" açıklamasında bulunmuştu. Parti ayrıca kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için  AYM'ye başvurmuştu.

Bundan sonra ne olacak?

AYM Başraportörü davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu rapor AYM üyelerine dağıtılacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, raporun dağıtılmasından sonra belirli bir gün tespit ederek, kapatma davasının esastan görüşme aşamasını başlatacak. Bu görüşme sonunda kapatma kararı çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Kapatma kararı alınabilmesi için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak.

843 sayfalık iddianamede, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istenmişti. 451 partili hakkında ise siyasi yasak talep edilmişti.

DW/AU,BK,HT

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

HDP'ye savunma için verilen ek süre 25 Kasım'da doluyor

HDP kapatma davasında son durum ne?

HDP kapatma davasında son durum ne?

HDP kapatma davasında oy kullanacak AYM üyesi Muhterem İnce'nin HDP'yi terörle ilişkilendiren paylaşımları ortaya çıktı. HDP, İnce hakkında reddi hâkim talebinde bulunmayı değerlendiriyor.
Politika22 Kasım 2022
HDP, 2012'de bir çatı partisi olarak kuruldu

Geçmişten günümüze HDP

Geçmişten günümüze HDP

2012 yılında kurulan ve kapatılma riskiyle yüz yüze olan HDP, 10 yılı aşkın siyasi hayatında önemli dönüm noktaları yaşadı. Bu süre içinde pek çok seçim, kritik dönemeçler ve yargılamalar yer alıyor.
Politika11 Ocak 2023
Türkei, Ankara | Türkisches Verfassungsgericht

AYM'deki dengeler HDP kapatma davasını nasıl etkileyecek?

AYM'deki dengeler HDP kapatma davasını nasıl etkileyecek?

HDP kapatma kararı için 10 üyenin oyuna ihtiyaç varken hesaplara bloke kararının 8 oyla çıkması kulislerde sürpriz olarak yorumlandı. Ancak Şubat ayındaki AYM Başkanlığı seçimi, dava sürecini etkileyecek.
Hukuk ve Adalet6 Ocak 2023
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Strassburg Europäscher Gerichtshof EGMR

Türkiye AİHM'de "bir" numara

Hukuk ve Adalet2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sağlık çalışanlarına şiddet bir Ortadoğu sorunu mu?

Sağlık çalışanlarına şiddet bir Ortadoğu sorunu mu?

Sağlık34 dakika önce
Şanghay'da Volkswagen satış mağazası

Alman ekonomisi Çin'e ne kadar bağımlı?

Alman ekonomisi Çin'e ne kadar bağımlı?

Ekonomi25 Ocak 2023
Flagge der NATO sowie von Schweden und Finnland

NATO genişlemesine onay seçimden sonraya mı kaldı?

NATO genişlemesine onay seçimden sonraya mı kaldı?

Politika25 Ocak 2023
Türkei - Treffen der Oppositionsparteien in Ankara

Altılı masa 11'inci buluşmada ne konuşacak?

Altılı masa 11'inci buluşmada ne konuşacak?

Politika25 Ocak 2023
Humanoider Roboter | Künstliche Intelligenz in der Justiz

Yapay zeka: Robotlar şef olursa…

Yapay zeka: Robotlar şef olursa…

Teknoloji24 Ocak 2023
Ankara'da Yargıtay binası

Yargıtay'daki YSK üyeliği seçimleri kilitlendi

Yargıtay'daki YSK üyeliği seçimleri kilitlendi

Hukuk devleti ilkesi24 Ocak 2023
Ana sayfaya dön