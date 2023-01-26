AYM'den HDP'nin başvurusuna ret kararı

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), partiyle ilgili kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için yaptığı başvuruyu reddetti.

AYM, dosyanın görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebinin reddine, HDP'nin Hazine yardımı blokesine yönelik savunması için 15 gün ek süre verilmesine ve 14 Mart salı günü partinin esasa ilişkin savunmasını yapmasına karar verdi. Kararın oy birliğiyle alındığı bildirildi.

AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini bu ay başında kabul etmişti.

HDP, blokaj kararını "hak gaspı" olarak nitelendirerek "Bu nihai karar AKP'nin seçim çalışmalarına yatırım yapmaktır" açıklamasında bulunmuştu. Parti ayrıca kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurmuştu.

Bundan sonra ne olacak?

AYM Başraportörü davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu rapor AYM üyelerine dağıtılacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, raporun dağıtılmasından sonra belirli bir gün tespit ederek, kapatma davasının esastan görüşme aşamasını başlatacak. Bu görüşme sonunda kapatma kararı çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Kapatma kararı alınabilmesi için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak.

843 sayfalık iddianamede, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istenmişti. 451 partili hakkında ise siyasi yasak talep edilmişti.

DW/AU,BK,HT