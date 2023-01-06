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Fotoğraf: DW/U. Danisman
Hukuk ve AdaletTürkiye

AYM'den Ermeni vakıflarının lehinde mülkiyet hakkı kararı

2 saat önce

Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nın taşınmazlarının iadesi için yapılan başvuruları değerlendiren AYM, mülkiyet haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi vakıflarına ait olup Hazine adına tescil edilen taşınmazların iade edilmemesi nedeniyle yapılan başvuruları sonuca bağladı. AYM'nin 27 Ekim 2022'de verdiği karar, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

AYM her iki davada da Anayasa'nın 35'inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

AYM, Hatay'daki vakıfla ilgili kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Danıştay 10'uncu Dairesi'ne ve Hatay 1'inci İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Yüksek mahkeme, İstanbul'daki taşınmazlarla ilgili kararın bir örneğininse mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Dava süreçleri

Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı, Hatay'ın Samandağ ilçesi sınırları içinde bulunan 36 taşınmazın kendi adına tescil edilmesi için Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvurmuştu. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi, vakfın 1936 tarihli beyannamesinin bulunmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetmişti. Bunun üzerine açılan davalar da vakıf aleyhine sonuçlanmıştı.

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı da İstanbul'da vasiyet yoluyla cemaat vakfına bırakılan ancak Hazine adına tescil edilen beş taşınmazın iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine AYM'ye başvurmuştu.

DW/CÖ,BÖ

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