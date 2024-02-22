AYM'den CHP'nin Atalay hakkındaki başvurusu hakkında karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP ve Can Atalay'ın avukatlarının yaptığı iki yeni başvuruda kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu görüştü.

Habere göreAnayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkemenin kararını 4'e karşı 10 oyla ve oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacak.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.

CHP 2 Şubat tarihinde Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru öncesinde mahkeme önünde yaptığı açıklamada "Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası ve TBMM İçtüzüğünün 136'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; bir milletvekilliğinin düşürülebilmesi için bir kesin hüküm gereklidir. Oysa Atalay hakkında verilmiş bir kesin hüküm yoktur" demişti.

Günaydın "Ayrıca Meclis İçtüzüğünün eylemli olarak ihlal edilmesi sonrasında oluşan parlamento kararının da Anayasanın 84 ve 95'inci maddelerine aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle de parlamento kararının iptal edilmesini ve yürütmesinin durdurulmasını da Anayasa Mahkemesi'nden talep ediyoruz" diye konuşmuştu.

DW / EC, CÖ