AYM'den Bulaç için ihlal, Altan ve Ilıcak için ret kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gülen yapılanmasının medya ayağıyla ilgili davada tutuklu yargılanan gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile kapatılan Zaman gazetesi çalışanlarının Gülen yapılanması üyeliğinden yargılandığı davada tutuklanan ve süreç içerisinde tahliye edilen Ali Bulaç'ın bireysel başvurularını ele almak üzere toplandı.

Genel Kurul, Altan ve Ilıcak'ın bireysel başvurularında hak ihlali görmedi. Gazeteci Ali Bulaç'ın ise "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmedildi.

Gazeteciler, "uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği" iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.

Ahmet Altan ve Ilıcak hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

AYM Genel Kurulu Perşembe günü de gazeteci Murat Aksoy ve Cumhuriyet davasında yargılanan Kadri Gürsel'in "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti. Kurul, Cumhuriyet gazetesi davasında yargılanan diğer sanıklardan Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Şık ve Bülent Utku'nun bireysel başvurularında ise ihlal tespit etmemişti.

DW/CÖ,EC

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