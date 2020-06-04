 AYM′den Berberoğlu hakkında ihlal kararı | TÜRKİYE | DW | 17.09.2020

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TÜRKİYE

AYM'den Berberoğlu hakkında ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi, MİT tırları davasında hüküm giyen CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "seçilme ve siyasette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

Enis Berberoğlu

Enis Berberoğlu

Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu karara bağladı.

AYM Genel Kurulu, Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetti. Genel Kurul'un oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, "dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği" savunulmuştu.

Türkei Fotoreportage Institutionen (DW/U. Danisman)

Hapis ve tahliyelerle geçen üç yıl

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle 14 Haziran 2017'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış, kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstinaf başvurusunun ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihli duruşmada, yeniden yargılamasını yaptığı Enis Berberoğlu hakkında yerel mahkemenin verdiği hapis cezası kararını kaldırmış, Berberoğlu'nu "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

2018 seçimleri ve milletvekilliğinin düşürülmesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı 22 Şubat 2018'de Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması istemiyle Yargıtay'a sunulmak üzere temyiz dilekçesi vermişti. Bu arada Enis Berberoğlu, cezaevindeyken 24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak seçildi.

Kararın temyiz edilmesinin ardından dosyayı esastan inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de oy çokluğuyla, Enis Berberoğlu'na "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay ayrıca Berberoğlu'nun milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. Bu kararın ardından Maltepe Cezaevi'nden tahliye edilen Berberoğlu, 1 Ekim 2018'de TBMM Genel Kurulunda milletvekili yemini etti.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

DW/BK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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