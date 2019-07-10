 AYM′den akademisyenler için hak ihlali kararı | TÜRKİYE | DW | 26.07.2019

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TÜRKİYE

AYM'den akademisyenler için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, Barış Bildirisi'ne imza attıkları için yargılanan akademisyenlerin bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verdi.

(Foto: Arşiv)

(Foto: Arşiv)

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda "Barış Bildirisi" olarak da bilinen "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attıkları için yargılanan akademisyenlerden 9'unun bireysel başvurusunu karara bağladı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, akademisyenlerin bildiriyi imzaladıkları için "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmaları nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği kararına vardı.

Genel Kurul'da yapılan oylamada 8'e karşı 8 eşitlik çıktığı, ancak eşitlik durumunda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın ihlal yönündeki tercihinin 2 oy sayılması nedeniyle 8'e karşı 9 oyla hak ihlali kararının alındığı bildirildi. AYM aynı zamanda başvuru sahiplerine de hak ihlali nedeniyle 9'ar bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

İhlal kararı bildiri nedeniyle halen yargılanan 784 akademisyenin davası için emsal teşkil ediyor. Yargılaması devam eden akademisyenlerin dosyasının bu karardan etkilenmesi bekleniyor. Cezaları kesinleşmiş olan akademisyenler için de yeniden yargı yolu açılabilecek. Ayrıca bildiriye imza attıkları için ihraç edilen akademisyenlerin de üniversitelere dönmeleri mümkün olabilecek.

Sosyal medyada tepkiler

AYM'nin kararının ardından yargılanan akademisyenler sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaştı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ihraç edilen Cenk Yiğiter, akademisyenlerin yargılama sürecinde yaşadıklarına ve nasıl ihraç edildiklerine dikkat çekti.

İfade özgürlüğü savunucusu ve hukukçu Yaman Akdeniz de AYM'deki oylamada kararın zor çıktığına işaret ederek bu kararın AYM'nin gerçek yüzü olmadığını savundu.

Ne olmuştu?

"Barış İçin Akademisyenler" inisiyatifi, 2015 yılında Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu illerde sokağa çıkma yasakları ilan edilmesiyle güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlara tepki göstermek amacıyla bir bildiri yayınlamıştı. "Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini talep ediyor, bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan ediyoruz" açıklamasına yer verilen "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiri, 11 Ocak 2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. Bin 128 akademisyenin imzasıyla yayınlanan bildiri, Erdoğan'ın açıklaması sonrası 2 bin 212 imzaya ulaştı ve 20 Ocak'ta Meclis'e sunuldu. Bunun ardından da bildiriye imza atan akademisyenler hakkında yargı süreci başlamış oldu.

DW/HS,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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