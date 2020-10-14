AYM'den açıklama: Kurumsal görüşü yansıtmıyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binası fotoğrafıyla "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası AKP yönetiminden gelen "darbecilik" suçlamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Herhangi bir AYM üyesinin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın AYM'nin kurumsal görüşünü yasıtmadığı belirtilen açıklamada, "Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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AYM Genel Kurulu da yaşanan krizi görüşmek üzere bugün TSİ 14.00'te olağanüstü toplanacak.

Engin Yıldırım'ın açıklaması

Engin Yıldırım da tartışmalara neden olan paylaşımını daha sonra silmiş ve Twitter hesabından paylaşımının maksadını aşan şekilde yorumlandığını söylemişkti.

Yıldırım, "Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir" demişti.

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Enis Berberoğlu kararı

Yıldırım'ın paylaşımı, birinci derecedeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin Enis Berberoğlu kararına uymamasının ardından gelmişti.

AYM, MİT tırları davasında hüküm giyen CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "seçilme ve siyasette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine ve yeniden yargılanmasına gerektiğine hükmetmişti. Ancak birinci derecedeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

DW/HS,JD

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