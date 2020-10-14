 AYM′den açıklama: Kurumsal görüşü yansıtmıyor | TÜRKİYE | DW | 14.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

AYM'den açıklama: Kurumsal görüşü yansıtmıyor

AYM, bir üyenin kişisel hesabından yaptığı paylaşımın AYM'nin kurumsal görüşünü yansıtmadığı açıklamasını yaptı. AYM, yaşanan "Işıklar yanıyor" polemiği sonrası olağanüstü toplanacak.

default

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binası fotoğrafıyla "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası AKP yönetiminden gelen "darbecilik" suçlamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Herhangi bir AYM üyesinin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın AYM'nin kurumsal görüşünü yasıtmadığı belirtilen açıklamada, "Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Daha fazlası için: AKP'den AYM üyesine "darbecilik" suçlaması 

AYM Genel Kurulu da yaşanan krizi görüşmek üzere bugün TSİ 14.00'te olağanüstü toplanacak.

Engin Yıldırım'ın açıklaması

Engin Yıldırım da tartışmalara neden olan paylaşımını daha sonra silmiş ve Twitter hesabından paylaşımının maksadını aşan şekilde yorumlandığını söylemişkti.

Yıldırım, "Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir" demişti.

Daha fazlası için: AYM üyelerinin yasalardaki karşılığı

Enis Berberoğlu kararı

Yıldırım'ın paylaşımı, birinci derecedeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin Enis Berberoğlu kararına uymamasının ardından gelmişti.

AYM, MİT tırları davasında hüküm giyen CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "seçilme ve siyasette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine ve yeniden yargılanmasına gerektiğine hükmetmişti. Ancak birinci derecedeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

CHP'den TBMM Başkanı'na "Berberoğlu" çağrısı

CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini hak ihlali olarak değerlendiren AYM'nin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, Berberoğlu'nun milletvekilliğinin iade edilmesi çağrıları yükseliyor.  

"Soylu-AYM kavgasının kaybedeni halk olacak"

İçişleri Bakanı Soylu ile AYM Başkanı Arslan arasındaki tartışma büyürken hukukçulardan Soylu’ya "yargıya saldırmama" çağrısı geldi.  

Yerel mahkeme AYM’nin Berberoğlu kararını tanımadı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararının ardından yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına hükmetti.  

Benzer içerik

Tweet von Engin Yildirim, der türkische Verfassungsgericht Richter

AKP'den AYM üyesine "darbecilik" suçlaması 14.10.2020

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binasının fotoğrafı ile paylaştığı "Işıklar yanıyor" mesajı AKP'lilerin tepkileriyle polemiğe dönüştü. Yıldırım, paylaşımının "darbe mesajı" şeklinde yorumlanmasına karşı çıktı.

Türkei - Verfassungsgericht in Ankara

Işık polemiği: AYM üyelerinin yasalardaki karşılığı 14.10.2020

Hükümetin eleştirilerine hedef olan AYM üyesi Engin Yıldırım'ın mesajı sonrası gözler AYM üyelerine çevrildi. Peki AYM üyeleri nasıl seçiliyor? Bir AYM üyesinin görevi nasıl sona erer?

Türkei - Verfassungsgericht in Ankara

Analiz: AYM’den Saray’a “ışık” hızında destek! 14.10.2020

Anayasa Mahkemesi üyesinin attığı tweet’le başlayan krizin perde arkasında neler var? Oy kaybeden Erdoğan ve AKP’ye yeni bir mağduriyet mi verildi? Bülent Mumay’ın analizi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Kadir Şeker 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Konya'da Ayşe Dırla'yı sevgilisi Özgür Duran'ın şiddetinden korumak isterken Duran'ın ölümüne sebep olmakla suçlanan Kadir Şeker 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  