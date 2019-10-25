AYM’den "örgütlenme özgürlüğü" kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyete delil olarak kullanılamayacağına hükmetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında terör örgütleri listesinde yer alan Marksist Leninist Komünist Parti‘ye (MLKP) üye oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatmış, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi de görülen dava sonucunda terör örgütü üyeliğinden mahkumiyet kararı vermişti. Daha sonra temyize giden karar Yargıtay tarafından da onaylanmıştı.

AYM, mahkumiyet kararının, o dönem yasal bir dernek olan Sosyalist Gençlik Derneği'ne (SDG) üyelik üzerine dayandırıldığına dikkat çekerek SDG ile MLKP arasındaki bağlantının delil olarak gerekçelendirilemediğini vurguladı.

Emniyet raporuna dayandırılan bağlantı

İlk derece mahkemesinin MLKP ile SDG arasındaki bağlantıyı bir emniyet raporuna dayandırdığını belirten AYM, mahkemenin, "MLKP terör örgütünün SGD adı altında yasal olmayan birçok faaliyette bulunduğu" çıkarımına ilişkin herhangi bir bilgi ve delil sunmadığına da dikkat çekti.

AYM kararında ilk derece mahkemesinin, başvuru sahibinin bahsi geçen örgütlerin düzenlediği toplantılara katılmasını dayanak aldığına, ancak başvurucunun temel hakları kapsamında bulunan faaliyetlerinin terör örgütüyle olan bağlarını ortaya koyamadığına işaret etti.

Kararda, "AYM, başvurucunun örgütlenme özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştır. AYM, açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 33'üncü maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir" denildi.

DW/BK,HS

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