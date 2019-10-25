 AYM’den ″örgütlenme özgürlüğü″ kararı | TÜRKİYE | DW | 08.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

AYM’den "örgütlenme özgürlüğü" kararı

AYM, yasal bir derneğe üyeliği gerekçe gösterilerek terör örgütü üyeliği suçundan mahkum edilen kişinin haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Dernekle terör örgütü arasındaki bağ emniyet raporuna dayandırılmıştı.

Türkei Fotoreportage Institutionen (DW/U. Danisman)

Anayasa Mahkemesi (AYM), yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyete delil olarak kullanılamayacağına hükmetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında terör örgütleri listesinde yer alan Marksist Leninist Komünist Parti‘ye (MLKP) üye oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatmış, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi de görülen dava sonucunda terör örgütü üyeliğinden mahkumiyet kararı vermişti. Daha sonra temyize giden karar Yargıtay tarafından da onaylanmıştı.

AYM, mahkumiyet kararının, o dönem yasal bir dernek olan Sosyalist Gençlik Derneği'ne (SDG) üyelik üzerine dayandırıldığına dikkat çekerek SDG ile MLKP arasındaki bağlantının delil olarak gerekçelendirilemediğini vurguladı.

Emniyet raporuna dayandırılan bağlantı

İlk derece mahkemesinin MLKP ile SDG arasındaki bağlantıyı bir emniyet raporuna dayandırdığını belirten AYM, mahkemenin, "MLKP terör örgütünün SGD adı altında yasal olmayan birçok faaliyette bulunduğu" çıkarımına ilişkin herhangi bir bilgi ve delil sunmadığına da dikkat çekti.

AYM kararında ilk derece mahkemesinin, başvuru sahibinin bahsi geçen örgütlerin düzenlediği toplantılara katılmasını dayanak aldığına, ancak başvurucunun temel hakları kapsamında bulunan faaliyetlerinin terör örgütüyle olan bağlarını ortaya koyamadığına işaret etti.

Kararda, "AYM, başvurucunun örgütlenme özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştır. AYM, açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 33'üncü maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir" denildi.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AYM: Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir

Anayasa Mahkemesi 6 Aralık 2018'de tutuklanan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in "İfade özgürlüğününün ihlal edildiğine" karar verdi. Karardan sonra Önder'e tahliye yolu açılmış oldu. (03.10.2019)  

AYM'den "farklı görüşlere daha fazla tahammül" çağrısı

Barış Bildirisi'ne imza attıkları için yargılanan akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi, karara yönelik eleştirilere "demokratik çoğulculuk" vurgusu ile yanıt verdi.  (30.07.2019)  

AYM'den akademisyenler için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, Barış Bildirisi'ne imza attıkları için yargılanan akademisyenlerin bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verdi. (26.07.2019)  

Avrupa Konseyi: Türkiye'de yargı bağımsızlığı aşındı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Türkiye'de yargının bağımsızlığı konusunda duyduğu endişeleri dile getirdi. Mijatovic, "Yargı bağımsızlığının ciddi şekilde aşındığı" uyarısında bulundu. (03.09.2019)  

Benzer içerik

Türkei Can Dündar Journalist

Can Dündar: AYM yaptığımızın gazetecilik olduğunu tescil etti 25.10.2019

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi’nin "17-25 Aralık" ve "MİT TIR’ları" haberlerine getirilen yayın yasakları ile, "ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine" hükmetti.

Symbolbild - EU-Türkei Wikipedia

Türkiye'ye Wikipedia savunması için ek süre 28.10.2019

AİHM'in üç yıla yakın bir süredir devam eden Wikipedia'ya yönelik erişim engeline ilişkin savunma yapmasını istediği Türkiye, mahkemeden altı haftalık ek süre istedi. Mahkeme ek süre talebini kabul etti.

Türkei Sirri Sureyya

Tahliye olan Sırrı Süreyya Önder: Bir yanımız hep içeride 04.10.2019

Yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi. Önder, tahliye sonrası ilk açıklamasında, "Bir yanımız hep içeride" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İnfaz rejimine son rötuşlar yapılıyor

AKP ile MHP, ‘af yasası’ olarak bilinen infaz rejiminde yenilikte uzlaşmaya dönük karşılıklı baskıyı artırıyor. En az 30 bin kişiye tahliye yolunu açacak düzenlemede, uyuşturucu ile organize suçların durumu belirsiz.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  