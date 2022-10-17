Yemin töreninde gazetecilere Cumhurbaşkanlığı engeli

AYM'de Muhterem İnce için yapılacak yemin törenine davet edilen bazı gazetecilerin isimleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından davet listesinden çıkarıldı.

Anayasa Mahkemesi'nde yeni üye Muhterem İnce'nin yemin törenine davet edilen ve aralarında DW Türkçe Muhabiri ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Serketeri Alican Uludağ'ın bulunduğu bazı gazetecilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından akreditasyon uygulandı. Bu gazetecilerin isimleri, davetli listesinden çıkarılarak töreni izlemeleri engellendi.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce'nin And İçme Töreni'nin bugün (17 Ekim Pazartesi) Yüce Divan Salonu'nda yapılmasına karar verilmişti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacaktı. Bu nedenle her yemin töreninde olduğu gibi yargı muhabirlerine geçen hafta davetiye gönderildi ve törene katılıp katılmayacaklarının bildirilmesi istendi. Bu kapsamda davet edilen DW Türkçe Muhabiri Alican Uludağ da törene katılacağını bildirdi.

Ancak alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı töreni izleyecek gazetecilerin listesini AYM'den istedi. İletişim Başkanlığı, arasında yargı muhabiri Alican Uludağ'ın bulunduğu bazı gazetecilerin isimlerini listeden çıkardı. Bu durum AYM görevlileri tarafından adı listeden çıkarılan muhabirlere tek tek bildirildi.

AYM'de geçmişte yapılan ve Erdoğan'ın katıldığı törenlerde herhangi bir akreditasyon uygulanmıyordu.

DW/AU/HS