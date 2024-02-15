AYM'deki Sivas Katliamı toplantısı yine ertelendi

AYM, Sivas Katliamı davasının zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesine karşı yapılan başvuruyu gündemine aldı. Mahkeme, ek rapor alınması için görüşmeyi erteledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Sivas Katliamı'na ilişkin olarak Cafer Erçakmak'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkındaki davanın zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesine karşı yapılan bireysel başvuruyu görüştü. Başvurudan 10 yıl sonra gündeme alınan dosyayı değerlendiren mahkeme, ek rapor alınması için görüşmeyi erteledi.

Madımak Oteli'nin 2 Temmuz 1993 tarihinde yakılması sonucunda ikisi otel görevlisi, 33'ü aydın olmak üzere 35 kişi yakılarak katledilmişti. Katliama ilişkin ana davada 33 kişi önce idam cezasına çarptırılmış daha sonra bu cezalar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

Ankara'da görülen ve arasında eski Sivas Belediye Meclis Üyesi Cafer Erçakmak’ın bulunduğu 8 sanıklı dava ise 2012'de zaman aşımı kararıyla düşürülmüştü. Yargıtay'ın da onadığı davaya ilişkin 2014 yılında yapılan bireysel başvuru, 10 yıl boyunca AYM tarafından gündeme alınmamıştı.

Yüksek Mahkeme, daha önce bir kez ertelediği Sivas Katliamı'na ilişkin bireysel başvuruyu bugün görüştü. Toplantıda yapılan değerlendirmede, başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verildi.

AYM raportörü, zaman aşımı konusunda ek rapor hazırlayacak. Raporun ardından AYM, Sivas Katliamı başvurusunu belirlenecek yeni bir tarihte gündemine alacak.

Son dava da zaman aşımından düşmüştü

Sivas Katliamı'na ilişkin süren üç sanıklı son dava da 14 Eylül 2023 tarihinde 30 yıllık zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşürülmüştü. Davanın avukatları, insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olamayacağını belirterek davanın düşürülmesi kararına karşı çıkmıştı.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Katliamı kapsamında cezaevinde hükümlü bulunan Hayrettin Gül ve Ahmet Turan Kılıç'ın cezasını "sürekli hastalık" gerekçesiyle kaldırmıştı.

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