AYM'de Kararname ile açılan kadrolar iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AYM'de açılan yeni raportör kadrolarını Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yüksek Mahkemeye 20 raportör kadrosu açılmasına ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18 Ekim 2022'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı kurumlarda yeni kadrolar açıldı. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesine de yeni 20 raportör kadrosu verildi.

CHP, konuyu Yüksek Mahkemeye taşıdı. Anayasa Mahkemesi, AYM'ye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle raportör kadrosu verilmesini Anayasa'nın 104. Maddesinin 17. fıkrasının birinci cümlesindeki "Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir" düzenlemesine aykırı buldu.

Yargıyla ilgili kararnameye itiraz

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AYM'de raportör kadrosu açılmasını oybirliğiyle iptal eden mahkemenin kararında, raportör ataması işlemenin yürütmeye ait bir yetki olmadığına işaret edildi.

AYM'nin Anayasa'da "Yargı" başlığı altında "Yüksek Mahkemeler" bölümünde yer aldığı anımsatılan kararda, AYM'nin yapısının da kanunla düzenlendiğine işaret edildi. Bu Kanun'da "raportörlerin" kimlerden atanacağı ve görevlerinin ne olduğunun düzenlendiği anlatılan kararda, "Bu itibarla Anayasa'nın AYM'nin görev ve yetkileri ile işleyişine ilişkin hüküm ve ilkeleri birlikte değerlendirildiğinde raportörlerin yargı yetkisini kullanan kamu görevlilerinden olduğunun kabulü gerekir" denildi.

Kadrolar yargı yetkisini doğrudan ilgilendirir

Yargı yetkisini kullanan kamu görevlilerinin kadrolarının ihdası ve iptali hususunun, yargı yetkisinin kullanılmasını doğrudan etkileyebileceği vurgulanan kararda, bunun yalnızca yürütme yetkisine ilişkin bir konu olduğunun söylenemeyeceği kaydedildi.

Kararda, "Dolayısıyla bu konunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi mümkün değildir. AYM'nin yargı yetkisini kullanan kamu görevlilerinden olan raportör kadrolarının ihdasını öngören kuralda, Anayasa'nın 104. Maddesinin 17. fıkrasının birinci cümlesine aykırı şekilde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı. İptal kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

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