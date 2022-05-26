AYM, Nihat Kazanhan'ı öldüren polise verilen cezayı az buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), 7 yıl önce Şırnak'ta özel harekat polisi tarafından vurularak 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Sanık polise verilen cezayı yetersiz bulan AYM; yargılamanın yeniden yapılmasını istedi. Ayrıca aileye 90 bin TL manevi tazminat ödenecek.

12 yaşındaki Nihat Kazanhan, Güneydoğu'da güvenlik kuvvetleri tarafından öldürülen çocuklardan yalnızca biriydi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015 tarihinde çıkan olaylar sırasında Nihat Kazanhan, başından silahla vurularak öldürüldü.

Olayın ardından açıklama yapan dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Burada net olarak ifade etmek istiyorum; bunun, herhangi bir şekilde emniyet görevlilerimizin kurşunlarıyla öldürülmesi söz konusu değil. Orada ne fiili bir müdahale ne de gaz kullanımı söz konusu oldu" dedi. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala da polisin orada silah kullanmadığını iddia ederek, "açık bir provokasyon var" ifadesini kullandı.

Görüntüler Davutoğlu'nu yalanlamıştı

Ancak ortaya çıkan görüntüler, Nihat Kazanhan'ın silahla başından vurulduğunu göstermişti. Görüntülerde polisin eylemci gruba gaz bombası atarken, çocukların taşla karşılık verdiği, bu sırada Nihat Kazanhan'ın silah sesiyle birlikte yere düştüğü görülüyordu. Bunun ardından özel harekat polisi Mehmet Nurbaki Göçmez tutuklandı.

Polise tahrik indirimi

Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016 yılında sanık polise önce müebbet hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayarak cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü. Gerekçeli kararda, indirim nedeni olarak Kazanhan'ın polise taş atması ve sanığın "bölge şartlarının da getirdiği haksız tahrik altında eylemini gerçekleştirmesi" gösterildi.

Üç polis suçu bildirmeme suçundan 5'er ay ceza alırken, bir polis ise beraat etti. Cezayı az bulan avukatların itirazları ise Yargıtay tarafından reddedildi. Olay bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

AYM hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm, 25 Mayıs'ta yapılan başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme, ölüm olayına ilişkin davada verilen cezada indirim yapılması ve olayın faili olan diğer kolluk görevlilerinin cezasız bırakılması nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Dava yeniden görülecek

Mahkeme, ihlalin giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına ve kararın sanıklara daha yüksek ceza verilmesi için Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Ayrıca Kazanhan ailesine 90 bin TL manevi tazminat verilecek.

Bu kararın ardından Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı yeniden ele alarak sanık polise indirim yapmadan ceza vermek zorunda.