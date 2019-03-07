 AYM Kavala’nın bireysel başvurusunu reddetti | TÜRKİYE | DW | 22.05.2019

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TÜRKİYE

AYM Kavala’nın bireysel başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı protestolarına yönelik davada tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu reddetti. Osman Kavala 568 gündür cezaevinde.

AYM raportörünün Kavala'nın başvurusuna ilişkin hak ihlali tespitine karşın Genel Kurul aksi yönde karar aldı.

AYM raportörünün Kavala'nın başvurusuna ilişkin "hak ihlali" tespitine karşın Genel Kurul aksi yönde karar aldı.

1 Kasım 2017’den bu yana tutuklu yargılanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala’nın başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nun dosyada hak ihlali görmediği ve Kavala’nın başvurusunu 5’e karşı 10 üyenin çokluğuyla reddettiği bildirildi.

Kavala’nın avukatları "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim / mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

T24’den Gökçer Tahincioğlu’nun Salı günkü haberine göre, AYM raportörü Kavala’nın başvurusuna ilişkin "hak ihlali" tespitinde bulunmuş ve ihlalin giderilmesi yönünde görüş bildirmişti.

Yüksek Mahkeme’nin rapörtörle aynı yönde karar vermesi halinde Kavala, 16 kişinin yargılandığı davanın 24 Haziran’da görülecek ilk duruşması öncesi özgürlüğüne kavuşabilecekti.

Tutuklanmasından yaklaşık iki yıl sonra hakkında düzenlenen iddianamede "Kavala’nın Gezi olaylarının organizatörü" olduğu iddia edilmişti.

Kavala davası AB'nin yakın merceğinde

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, geçen Ocak ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gündemindeki Kavala davasına resmen müdahil olduğunu açıklamıştı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye rapörtörü Kati Piri de Deutsche Welle Türkçe'ye verdiği röportajda, "Kavala gibi bir kişi kesinlikle yanlış bir şey yapmamış olmasına rağmen belki de ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilecek. Yani bizim için tüm kırmızı çizgiler aşılmış durumda. AB değerlerine de sadık kalmak zorundayız. Ankara’daki hükümet bu değerlere saygı duymaktan çok uzakta" ifadelerini kullanmıştı.

DW, AA / SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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