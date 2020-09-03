 AYM Kavala kararını erteledi | TÜRKİYE | DW | 29.09.2020

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TÜRKİYE

AYM Kavala kararını erteledi

Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın "tutukluluğunun hukuki olmadığına dair" mahkemeye yaptığı bireysel başvurunun karara bağlanmasını erteledi.

Screenshot von Osman-Kavala from the digital opera Osman Bey and the Snails by Opera Circus (Privat / Screenshot from Osman Bey and the Snails)

Anayasa Mahkemesi Gezi davasından beraat etmesine rağmen "casusluk" suçlamasıyla cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunun karara bağlanmasını erteledi. 

T24 haber sitesinin haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Kavala’nın yeni bir dosyadan tutuklanmış olduğunu, bu dosyaya ilişkin iddianamenin tamamlanma aşamasına geldiğini ve bu dosyanın incelenmesi gerektiğini tartışarak erteleme kararını verdi. Yüksek Mahkeme, başvurunun ne zaman karara bağlanacağı konusunda ise gün belirlemedi.

AYM, daha önce Kavala’nın Gezi Parkı davası kapsamında yaptığı bireysel başvurunun oyçokluğuyla reddine karar vermişti.

Yargı süreci ne aşamada?

Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı Gezi davasından 18 Şubat'ta beraat etmiş, ancak hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçe gösterilerek tekrar gözaltına alınmıştı. Kavala, 9 Mart'ta 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "casusluk" suçlamasıyla bir kez daha tutuklandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Aralık 2019’da Kavala’nın siyasi nedenlerle tutuklandığına hükmederek ihlalin ortadan kalkması için derhal tahliye edilmesi çağrısı yapmıştı. Ancak Türkiye'nin karara uymaması üzerine AİHM, bu yıl Mayıs ayında kesinleşen Osman Kavala kararının uygulanması için denetim süreci başlatmıştı.

Avrupa Konseyi'nden Türk hükümetine çağrı 

AİHM kararlarının uygulanışını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Eylül başında Ankara'ya Osman Kavala’yı "derhal serbest bırakma" çağrısında bulunmuştu.
Komite ile bir toplantı yapan Türk hükümeti temsilcileri, Kavala’nın 9 Mart 2020 tarihinden bu yana AİHM tarafından verilen karar dışında bir gerekçeyle tutuklu olduğunu belirtip tutukluluk halinin devamının başka nedenlere dayandığını savunmuştu.

Daha fazlasını okumak için: AİHM'nin Kavala kararı için denetim süreci başladı

Ankara, toplantıda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Osman Kavala tarafından yapılan bireysel başvuruyu öncelikli olarak işleme koyduğu bilgisini de vermişti.

1980’li yıllardan bu yana sivil toplum çalışmalarıyla tanınan Osman Kavala, Gezi davası soruşturmaları kapsamında Ekim  2017 yılında gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Osman Kavala Avrupa Konseyi gündeminde

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanışını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Mahkemenin Osman Kavala kararıyla ilgili denetim sürecini resmen başlattı.  

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