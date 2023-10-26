AYM kararında Can Atalay’ın tahliyesi istendi

Anayasa Mahkemesi, Gezi davasından hükümlü olan TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliyesine ve kendisine 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, Gezi davası kapsamında cezaevinde hükümlü bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’a ilişkin verdiği hak ihlali kararında açıkça Atalay’ın tahliyesinin sağlanmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi, 25 Ekim'de Can Atalay’a ilişkin hak ihlali kararı vermişti. Mahkeme, kısa kararını davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Kararda, Atalay’ın Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği vurgulandı.

Tahliye ve infaz durdurma istendi

Yüksek Mahkeme, yerel mahkemeden Can Atalay’ın tahliye edilmesini isterken, kararına bu durumu şöyle yazdı:

“Kararın bir örneğinin, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine…”

Kararda ayrıca Atalay’a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmedildi.

Mahkeme başkanı izne çıktı iddiası

Öte yandan TİP PM Üyesi, Avukat Özgür Urfa, karar vermesi gereken İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nın mazeretsiz şekilde Çağlayan Adliyesi’nden ayrıldığını belirterek, “Dosyaya çalışmayan AYM üyesinden sonra karar vermemek için duruşmaları bitince adliyeden ‘aniden’ ayrılan mahkeme başkanı...” diye yazdı.