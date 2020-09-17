 AYM kararı gözleri TBMM Başkanı Şentop′a çevirdi | TÜRKİYE | DW | 17.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

AYM kararı gözleri TBMM Başkanı Şentop'a çevirdi

CHP'li eski milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini hak ihlali olarak değerlendiren AYM kararının ardından TBMM Başkanı eleştirilerin odağında.

TBMM Başkanı Şentop, AYM kararının ardından eleştirilerin hedefinde.

TBMM Başkanı Şentop, AYM kararının ardından eleştirilerin hedefinde.

CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı sonrasında, Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşüren TBMM Başkanı Mustafa Şentop eleştirilerin odağı haline geldi.

Karar sonrasında CHP'den yapılan açıklamada "Anayasa Mahkemesi, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun Anayasa'ya aykırı şekilde milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve kararın hukuksuzluğunu oy birliğiyle tescilledi. AYM'nin kararı millet iradesini hiçe sayanlara hukuk dersi olmalıdır" denildi.

CHP Meclis Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay da Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sırasında AYM sürecinin devam ettiğini hatırlattıklarını belirterek AYM kararı sonrası TBMM'de okunan milletvekilliğinin düşürülmesi kararının yok hükmünde olduğunu kaydetti.

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Zeynel Emre de mecliste Berberoğlu’nun vekilliği düşürülürken, hukuki sürecin tamamlanmadığına dikkat çektiklerini ve "Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verirse ne yapacaksınız?" sorusunu yönelttiklerini hatırlattı ve iktidarı "basiretsizlik"le suçladı.

CHP Başkanvekili Özgür Özel de Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşüren TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a "Saraydan aldığı talimatla anayasayı çiğnediği" suçlamasında bulundu. Özel, AYM kararını, " Bu karar Mustafa Şentop'un 4 Haziran günü millet iradesinin üzerine saray vesayeti düşürdüğünün tescilidir" diye değerlendirdi. Özgür Özel, Berberoğlu'nun yeniden göreve dönmesi gerektiğini belirterek "Bu, Meclis Başkanı Şentop'un milli iradeye namus borcudur" dedi.

Anayasa Mahkemesi, Perşembe günü Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu karara bağlayarak, MİT tırları davasında hüküm giyen CHP eski milletvekili hakkında "seçilme ve siyasette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetmişti.

4 Haziran'da Meclis'te neler yaşanmıştı?

4 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda, Berberoğlu gibi cezaları onanmış ama AYM'deki dosyaları henüz karara bağlanmamış olan HDP Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari milletvekili Leyla Güven'in de milletvekillikleri düşürülmüştü. 

Yoğun tartışmalara ve CHP ve HDP milletvekillerinin protestolarına sahne olan Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç kararları okumadan önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bu kararların okunmasının anayasa ve içtüzüğe aykırı olduğunu belirterekokunmamasını istemişti.

TEMSİLİ FOTO

TEMSİLİ FOTO

Altay, üç milletvekili ile ilgili fezlekelerin "apar topar" Genel Kurul'a getirilmesini "parlamentoya darbe" olarak nitelendirmiş, "Bu fezlekeleri okutarak hukuku iğfal etmeyin" çağrısı yapmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Farisoğulları ve Güven hakkında karar veren hâkimlerin "FETÖ'den" içeride olduğunu belirterek "Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacağınızı düşünün. Bu darbedir, darbedir, darbedir" demişti.

Önerdiğimiz linkler

Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan’ın 27 Nisan’daki Ulusa Sesleniş konuşması bir işaret fişeğiydi. Peki iktidar CHP ve HDP’li milletvekillerini tutuklayarak ne yapmaya çalışıyor? Gazeteci Bülent Mumay’ın analizi.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü. Berberoğlu 18 aylık cezasını çekmek üzere teslim olacağını söyledi.

MİT TIR'ları davasında mahkeme CHP vekili Enis Berberoğlu'na yeni ceza verilmesine gerek olmadığına hükmetti. Cumhuriyet'in Ankara eski Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki dava da düşürüldü.

Yargıtay, CHP’li Enis Berberoğlu’nun hapis cezasının infazını, milletvekilliği sona erinceye dek durdurdu. Tahliye edilen Berberoğlu’nun vekilliği, Yargıtay kararı TBMM’de okununca düşecek. CHP, kararı AYM’ye götürecek.

Tahliye talebinin reddedilmesiyle tecrit eylemine başlayan cezaevindeki milletvekili Enis Berberoğlu, bayramda eylemine ara verdi ve ailesiyle görüştü. Tutuklu vekilin eşi Oya Berberoğlu görüşmeyi DW Türkçe'ye anlattı.

Sert tepkilerin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise yapılan itirazların temelsiz olduğunu ifade ederek AYM'ye yapılan bireysel başvurunun kararın kesinleşmesine engel olmadığını savunmuştu. Şentop, "Karar Ocak ayında okunacaktı ama salgın nedeniyle ertelendi" demişti.

"Yeniden yargılama zorunlu hale geldi"

Berberoğlu'nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar da AYM kararı sonrası yaptıkları açıklamada "Yüksek Mahkeme’nin bu kararıyla müvekkilimiz hakkındaki mahkumiyet kararı ortadan kalktı, yeniden ve adil yargılama zorunlu hale geldi. Ancak  müvekkilimizin 3 dönemdir üyesi olduğu TBMM, AYM kararını 4 ay daha bekleseydi, bugün hukuksuzluğu kesinleşen bir ceza ile Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmemiş, seçmen iradesi çiğnenmemiş olurdu" dedi.

Berberoğlu'nun avukatları, AYM'nin gerekçeli kararının yayınlamasının ardından kendilerine gösterilecek yargı makamına başvuruda bulunacaklarını ve yeniden yargılama sürecinin beraat ile sonuçlanacağı inancıyla hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirttiler.

Yargı süreci

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle 13 Şubat 2018'de "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Berberoğlu cezaevindeyken katıldığı 24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak seçilmiş, Yargıtay aldığı hapis cezasını 20 Eylül 2018'de oy çokluğuyla onamıştı. Yargıtay ayrıca Berberoğlu'nun milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti. Bu kararın ardından tahliye edilen Berberoğlu, 1 Ekim 2018'de TBMM Genel Kurulunda milletvekili yemini etmişti.

TBMM Başkanlığı, AYM süreci devam etmesine rağmen milletvekilleri hakkındaki kesinleşmiş cezaları 4 Haziran 2020'de TBMM Genel Kurulu'nda okutmuş ve üç ismin milletvekillikleri düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei Journalist Enis Berberoglu freigelassen

AYM'den Berberoğlu hakkında ihlal kararı 17.09.2020

Anayasa Mahkemesi, MİT tırları davasında hüküm giyen CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "seçilme ve siyasette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

Türkei Journalist Enis Berberoglu freigelassen

Berberoğlu: 18 aylık cezamı yatmak üzere teslim olacağım 04.06.2020

CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü. Berberoğlu 18 aylık cezasını çekmek üzere teslim olacağını söyledi.

Türkei Fotoreportage Institutionen

AYM: Demirtaş'ın tutukluluğu makul süreyi aştı 19.06.2020

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, tutukluluğunun makul süreyi aştığına hükmetti. AYM eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tutuklanmasını da hukuka aykırı buldu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Leyla Güven

Eski HDP milletvekili Leyla Güven serbest bırakıldı

Hakkari'de gözaltına alınan eski HDP milletvekili Leyla Güven serbest bırakıldı. Güven dün Hakkari'de Barış Anneleri Meclisi'nin programına katılmıştı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  