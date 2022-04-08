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Anayasa Mahkemesi - Ankara
Fotoğraf: DW/U. Danisman
Hukuk ve AdaletTürkiye

AYM altı gazetecinin başvurusunu reddetti

Alican Uludağ
33 dakika önce

Anayasa Mahkemesi, Libya haberleri nedeniyle iki ayrı davada 6 gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili hak ihlali başvurusunu reddetti.

https://www.dw.com/tr/aym-alt%C4%B1-gazetecinin-ba%C5%9Fvurusunu-reddetti/a-61410728

Anayasa Mahkemesi, "Libya'daki MİT şehidi" haberi nedeniyle gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in arasında bulunduğu beş gazetecinin tutuklanmasına ilişkin yapılan bireysel başvuruyu "kabul edilemez" buldu. Mahkeme, gazeteci Müyesser Yıldız'ın ise Ankara'da Libya haberleri nedeniyle tutuklanmasında ise hak ihlali olmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkkemesi, 7 Nisan'daki Genel Kurul toplantısında gazetecilerin hukuka aykırı tutuklandığı iddiasına ilişkin iki başvuruyu görüştü. "Libya'daki MİT şehidi" haber ve paylaşımı nedeniyle gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği"ni iddia etmişti.

Mahkeme, oyçokluğuyla iddiaların "açıkça dayanaktan yoksun olması" gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez buldu.

Müyesser Yıldız
Müyesser Yıldız Fotoğraf: Anka Nachrichtenagentur

Müyesser Yıldız'a hak ihlali çıkmadı

Mahkeme, dünkü toplantısında gazeteci Müyesser Yıldız'ın da başvurusunu ele aldı. Yıldız başvurusunda "hakkında uygulanan tutuklama tedbiri nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği"ni kaydetti.

Yıldız'ın başvurusunu "kabul edilebilir bulan" AYM; daha sonra başvurunun esasını görüştü. Mahkeme, oyçokluğuyla Yıldız'ın haklarının ihlal edilmediğine hükmetti.

Ne olmuştu?

Libya'da Hafter güçlerinin saldırısı sonucunda bir MİT görevlisi hayatını kaybetmişti. Kamuoyunun bilmediği olayı ilk duyuran, 3 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Erdoğan, MİT'in yeni hizmet binasının açılışında "MİT, Libya’da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Görevleri sırasında hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” demişti.

Barış Pehlivan
Barış PehlivanFotoğraf: DHA/C. Erok

Dönemin İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ ise 25 Şubat 2020'de Meclis'te yaptığı konuşmada Libya şehitlerinin kimliklerini, MİT mensubu olduklarını ve nasıl şehit olduklarını anlatmıştı.

İfşa olan bilgiyi haber yapınca tutuklandılar

OdaTV'de ise bu durum 3 Mart 2020 tarihinde "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlığıyla haberleştirilmişti. Aynı olaya ilişkin gazeteci Murat Ağırel de twitter hesabı üzerinden paylaşım yapmıştı. Olay, Yeni Yaşam Gazetesi'nde de yayımlanmıştı. 

MİT'in şikayeti üzerine dönemin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Manisa muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser tutuklanmıştı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç MİT Kanunu'nda yer alan "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan 3 yıl 9 ay; Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel ise 4 yıl 8 ay ceza almıştı. Barış Terkoğlu ise beraat etmişti.  Bu cezalar istinaf tarafından onanmıştı.

Barış Pehlivan ve Murat Ağırel
Barış Pehlivan ve Murat AğırelFotoğraf: DHA

Müyesser Yıldız da Libya haberleri nedeniyle tutuklanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise 8 Haziran 2020 tarihinde casusluk iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Müyesser Yıldız, 4 gün sonra "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan tutuklanmıştı. Yıldız'ın tutuklanmasının nedeni, OdaTV'de yazdığı "Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar" ve "Libya'ya hangi komutan gitti... Yerine kim geldi" başlıklı haberler olmuştu. Yıldız dava sonucunda "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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