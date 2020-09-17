 AYM ″çoklu baro″ düzenlemesinin iptali başvurusunu reddetti | TÜRKİYE | DW | 01.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

AYM "çoklu baro" düzenlemesinin iptali başvurusunu reddetti

Muhalefetin itirazlarına ve baro ile avukatların protestolarına rağmen yasalaşan “çoklu baro” düzenlemesinin iptali için CHP’nin AYM’ye yaptığı başvuru oy çokluğuyla reddedildi.

Anayasa Mahkemesi (Ankara)

Anayasa Mahkemesi (Ankara)

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) toplumda "çoklu baro” sistemi olarak bilinen kanunun iptali istemini reddetti.

Perşembe günü toplanan AYM Genel Kurulu, Türkiye'de baroların yapısını değiştiren ve "çoklu baro” sistemini getiren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptal edilmesi için CHP’nin 16 Temmuz tarihinde yaptığı başvuruyu görüştü.

Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukat üyeyle yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptali istemini oy çokluğuyla reddetti. AYM Genel Kurulu, kararın gerekçesinin daha sonra açıklanacacağını belirtti.

15 Temmuz'da yürürlüğe girmişti

Muhalefetin itirazlarına ve barolarla avukatların protestolarına rağmen AKP ve MHP'li vekiller tarafından hazırlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 10-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan iki oturumda kabul edilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından 15 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanuna göre 5 binden fazla avukat bulunan illerde, en az 2 bin avukatla yeni baro kurulabilirken, bu sayıların belirlenmesinde baroya kayıtlı avukatların yanı sıra, baroya kayıt yaptırmak zorunda olmayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatlar da dahil ediliyor.

Yasanın değiştirilmesinin ardından yeni bir baro kurulması için gereken 2 bin imza toplanarak İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 24 Eylül tarihinde Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) başvuru yapılmıştı.

DW,DHA/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

"Nasıl avukatlık yapacağımıza biz karar veririz"

Hükümet, avukatlara meslekten men cezası için düğmeye bastı. Hukukçulara göre hükümet; baroları "parçalı", avukatları da "yandaş" yapmak için yeni bir planı devreye sokuyor.  

Çoklu baro vatandaşları nasıl etkileyecek?

“Çoklu baro” yasa teklifi, AKP ve MHP oylarıyla meclis komisyonundan geçti. Teklife itirazlarını sürdüren avukatlar, düzenlemenin vatandaş üzerinde de etkileri olacağına dikkat çekiyor.  

Baro başkanlarına polis müdahalesi

Hükümetin “çoklu baro” tasarısı, baro başkanları ve avukatları Ankara'da polisle karşı karşıya getirdi. Polis meclis bahçesinde ve Adliye binasının önünde baro başkanları ve avukatlara müdahalede bulundu.  

Benzer içerik

Mustafa Şentop, der neue Parlamentssprecher der Türkei

AYM kararı gözleri TBMM Başkanı Şentop'a çevirdi 17.09.2020

CHP'li eski milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini hak ihlali olarak değerlendiren AYM kararının ardından TBMM Başkanı eleştirilerin odağında.

Türkei Ankara | Protest von Rechtsanwälten gegen Reformplänen der Regierung

Çoklu baro vatandaşları nasıl etkileyecek? 06.07.2020

“Çoklu baro” yasa teklifi, AKP ve MHP oylarıyla meclis komisyonundan geçti. Teklife itirazlarını sürdüren avukatlar, düzenlemenin vatandaş üzerinde de etkileri olacağına dikkat çekiyor.

Türkei Parlament Ankara

"Çoklu baro" düzenlemesi TBMM'de kabul edildi 11.07.2020

Barolarla avukatların protestosuna ve muhalefetin itirazına rağmen "çoklu baro" öngören yasal düzenleme TBMM'de kabul edildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Icons von Facebook und Twitter (Imago Images/Eibner)

Twitter, Facebook ve YouTube için kademeli ceza dönemi

Türkiye’de bugün itibariyle temsilci bulundurmayan Facebook, Twitter ve YouTube gibi pek çok sosyal medya sağlayıcısına kademeli olarak cezalar geliyor. Uzmanlara göre bu kurumların Türkiye’de temsilcilik açmaları zor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  