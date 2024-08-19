İzmir'de alevlerle mücadele sürüyor

Başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde geçen hafta çıkan yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınlardaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Aydın Bozdoğan’daki orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yumaklı, İzmir Menderes'teki yangının tamamen kontrol altına alınması için müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, bugün daha önce yaptığı açıklamada Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınlarının havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını, Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki yangınların ise kontrol altında olduğunu kaydetmişti.

Bakan Yumaklı dün gece yaptığı açıklamada, Perşembe sabahından itibaren ülke genelinde 109'u orman yangını, 138'i kırsal yangın toplam 247 yangın çıktığını belirtmişti.

Urla'da makilik alanda yangın çıktı Fotoğraf: Berkan Cetin/Anadolu/picture alliance´

İletişim Başkanlığı da 1 Ocak 2024'ten hafta başına kadar 2 bin 424'ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5 bin 314 yangın çıktığı bilgisini paylaştı.

AFAD: 142 yapı hasar aldı

Ülke genelindeki yangınlara dair bir açıklama da AFAD Başkanı Okay Memiş'den geldi. Memiş, ilk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerinde toplam 142 yapının yangınlarından etkilendiğini söyledi. Bunlardan 11'inin yıkık, 92'sinin ise ağır hasarlı durumda olduğunu kaydetti.

Memiş, yangınlar yüzünden ülke genelinde evlerini terk etmek zorunda kalan 4 bin 700 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini de verdi.

Dokuz kişi tutuklandı

Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yangınlar sebebiyle dokuz kişinin tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya sitesi X'ten yaptığı açıklamada Tunç, 12-17 Ağustos'ta Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili "22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir" dedi.

Orman yangınlarından korunmak için ne yapmalı? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW,Anka / MUK,JD,HT

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