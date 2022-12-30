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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi.Fotoğraf: DHA
FelaketTürkiye

Aydın'da restorandaki patlamada yedi kişi hayatını kaybetti

2 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda tüp değişimi sırasında meydana geldiği açıklanan patlamada yedi kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bir kişi gözaltına alındı.

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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada yedi kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Olay yerinde açıklamada bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Bugün 15.35 sıralarında bulunduğumuz cadde üzerindeki bir işletmede tüp değişimi sırasında oluşan bir patlama neticesi biri ağır, beş yaralımız söz konusu maalesef. Yedi vatandaşımız da yaşamını kaybetti" dedi.

Patlama sonucu çevredeki diğer iş yerlerinde bir hasar olmadığını söyleyen Aksoy şöyle konuştu:

"Çalışanın ilk beyanı var; tüpten bir koku geldiği, tüple ilgili bir yetkili kişinin değişim yaptığı sırada bir kokunun çıktığı, bazı insanları dışarı kendisinin çıkardığı, kısa bir süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Tabii olay yeri inceleme ve itfaiye bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek."

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu patlamada 16 yaşındaki bir genç kızın ağır yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi.

DHA, patlamanın ardından içeride bulunan iki kişinin restoranın ikinci katından atladığını bildirdi.

Bir kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen" bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır" dedi.

DW,DHA/CÖ,HT

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