 Ayşegül Tözeren serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 23.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Ayşegül Tözeren serbest bırakıldı

İstanbul'daki evine düzenlenen baskında Salı günü gözaltına alınan yazar ve eleştirmen Ayşegül Tözeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

default

İstanbul'da 20 Ağustos'ta evinde gözaltına alınan yazar ve edebiyat eleştirmeni Dr. Ayşegül Tözeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evrensel gazetesinin haberine göre Tözeren, bugün ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcı, Tözeren'le birlikte gözaltına alınan dokuz kişiyi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Tözeren'in adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılması yönünde karar verirken yurt dışına çıkmasını yasakladı.

Evrensel'de yazan tıp doktoru Tözeren'in salı gecesi 01.45'de gözaltına alındığını gazetenin genel yayın yönetmeni Fatih Polat duyurmuştu. Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avukatlara gözaltı gerekçesi olarak PKK/KCK örgütünde faaliyette bulunma şüphesi gösterilmiş" ifadesini kullanmıştı.

Evrensel'in haberinde ise polislerin gözaltı sırasında sadece "ihbar var" gerekçesini sunduğu bildirildi. Habere göre, evi gece saatlerinde polis ekipleri tarafından basılan Tözeren, gözaltına alınarak önce muayene için Haseki Devlet Hastanesi'ne, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Evrensel'in avukatlarının da Emniyet Müdürlüğüne giderek Tözeren'le görüşmek istediği ancak 24 saat kısıtlama kararı alındığı için bu taleplerinin reddedildiği bildirilmişti.

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yazar Ayşe Tözeren gözaltına alındı

Evrensel gazetesi yazarlarından Ayşegül Tözeren gözaltına alındı. Evrensel Genel Yayın Yönetmeni, "Avukatlara gözaltı gerekçesi olarak PKK/KCK örgütünde faaliyette bulunma şüphesi gösterilmiş" dedi. (20.08.2019)  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

HDP Genel Merkez Binası

HDP teröre kaynak suçlamasını geri çeviriyor

HDP yönetimi, İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerinin halka değil terör örgütüne harcama yaptığı suçlamasını geri çeviriyor. HDP'liler her hizmetin şeffaflık içinde yürütüldüğünü söylüyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  